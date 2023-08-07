SASA'dan yılın ilk yarısında zarar

KAP'a bildirilen bilançoya göre şirketin net borcu, çeyreklik bazda yüzde 37 arttı. SASA'nın özkaynakları ise yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre yüzde 16 azaldı.

Şirketin satışlarında yılın ikinci çeyreğinde somut bir değişim yaşanmadı. Son 3 aylık dönemde şirketin brüt kârı yüzde 39, esas faaliyet kârı ise yüzde 49 oranında azaldı.

GÜNLÜK DÜŞÜŞ YÜZDE 6'YI AŞTI

Bilançonun açıklamansının ardından SASA hisselerinde sert satışlar yaşandı. Şirketin hisseleri, haftanın ilk işlem gününde yüzde 6,1'den fazla düşerek 60 lira seviyesinin altına çekildi.

SASA, pazartesi günü BIST 100 şirketleri arasındaki en kötü performansı gösteriyor.