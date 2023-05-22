SASA'nın bedelsiz pay tarihi açıklandı
SASA yatırımcılarına yüzde 130 bedelsiz pay dağıtımı 23 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşeceği açıklandı. AEFES şirketi de yatırımcısına aynı gün bedelsiz pay vereceğini açıkladı.
BEDELSİZ PAY VERECEK ŞİRKETLER
Borsada işlem görmekte olan ''SASA ve AEFES'' şirketi yatırımcıları bedelsiz pay alacaklar. Şirket bedelsiz pay dağıtımları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
SASA HİSSE GRAFİĞİ 22 MAYIS 2023
SASA şirketi haftanın ilk gününü yüzde 6,75 oranında artış ile 105,90 fiyatı ile kapattı.
SASA FAALİYETLERİ NELERDİR?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- Sektöründeki liderlik sorumluluğu ile, güçlü teknik mirasını ve inovasyon kültürünü yüksek üretim kapasitesi ile harmanlayan SASA, tasarımdan, üretim ve dağıtım aşamalarına kadar tüm süreci başarıyla yönetir.
Polyester sektöründeki üretimine 1966 yılında başlayan SASA, kuruluşundan bugüne, aralıksız yatırımlarıyla hızlı büyüme sürecini hep sürdürdü.SASA, polyester sektöründeki öncülüğünü sürdürmek ve bu konumunu daha da güçlendirmek amacıyla 2000 yılında dünya kimya devi Dupont ile joint-venture tarzı ortaklık kurdu ve DupontSA adını aldı.
- Sabancı Holding’in, 2004 yılında Dupont hisselerini satın almasıyla, DupontSA ismi, ADVANSA olarak değiştirildi. Grubun Türkiye organizasyonun adı da 2005 yılında ADVANSA SASA Polyester Sanayi A.Ş. oldu.2011 yılında ise Sabancı Holding, ADVANSA BV’ye ait tüm hisseleri satın aldı ve Eylül 2011’de ADVANSA SASA olan adını SASA olarak değiştirdi.
30 Nisan 2015 itibariyle, Sabancı Holding hisseleri ERDEMOĞLU Holding tarafından satın alınarak, ortaklık yapısı % 51 ERDEMOĞLU Holding, % 49 halka arz edilmiş hale gelmiş oldu.
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2015 yılı Ağustos ayında tamamlanan zorunlu pay alım süreci sonunda, ERDEMOĞLU Holding A.Ş.’nin SASA Polyester Sanayi A.Ş.’de sahip olduğu hisse oranı %84,80’e ulaşmıştır.
Bünyesinde Nobel, ICI ve Dupont teknolojilerini barındıran SASA, 4 bin 300’ü aşkın nitelikli çalışanı, yüksek kapasiteli öncü üretim tesisleri ve 2002 yılında kurulan Araştırma Geliştirme Merkezi ile güçlü bir teknik altyapıya sahiptir.
SASA’nın, Adana’da, entegre üretim tesislerinin yer aldığı 2.181.000 m² alan üzerinde kurulu merkez işyeri, İskenderun’da 55.625 m² kendi hammadde depolama tesisi, İstanbul ve Ankara’da da irtibat büroları bulunmaktadır.