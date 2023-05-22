SASA'nın bedelsiz pay tarihi açıklandı

SASA FAALİYETLERİ NELERDİR?

Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:

- Sektöründeki liderlik sorumluluğu ile, güçlü teknik mirasını ve inovasyon kültürünü yüksek üretim kapasitesi ile harmanlayan SASA, tasarımdan, üretim ve dağıtım aşamalarına kadar tüm süreci başarıyla yönetir.

Polyester sektöründeki üretimine 1966 yılında başlayan SASA, kuruluşundan bugüne, aralıksız yatırımlarıyla hızlı büyüme sürecini hep sürdürdü.SASA, polyester sektöründeki öncülüğünü sürdürmek ve bu konumunu daha da güçlendirmek amacıyla 2000 yılında dünya kimya devi Dupont ile joint-venture tarzı ortaklık kurdu ve DupontSA adını aldı.