Savunma Sanayi İşçileri Ankara'da
Savunma sanayide emek veren işçiler şartlarının iyileştirilmesini istiyor. Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan işçilerle birlikte açıklama yaptı. "Bilek gücümüzün karşılığını istiyoruz" dedi.
Ekonomik kriz işçi sınıfının belini büküyor. Ankara’ya yürüyen İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları bünyesinde çalışan işçiler maaşlarında iyileştirme istiyor.
Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, işçilerle bir araya geldi. Talepleri sıraladı.
İşçiler kira ödemekte, ay sonunu getirmekte, çocuk okutmakta zorlanıyor.
Emek işçisi 27 Ocak’ta yapılacak büyük mitinge hazırlanıyor.