Sayılı günler kaldı! iPhone 15 geliyor Apple yeni iPhone modelinİ dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor

Uzun zamandır beklenen an geldi. Apple'ın iPhone 15 modelini tanıtmasına sayılı günler kaldı. Kullanıcılar nefeslerini tuttu; Apple'ın yeni modelini tanıtacağı günü bekliyor. İşte beklenen tarih...

Sayılı günler kaldı! iPhone 15 geliyor Apple yeni iPhone modelinİ dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor
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Apple yeni modelini tanıtmak için yine Eylül ayını seçti. Etkinliğe sayılı günler kala nefesler tutuldu. Kullanıcılar Apple'ın yeni modelini tanıtacağı günü bekliyor. İşte beklenen tarih...

SAYILI GÜNLER KALDI! İPHONE 15 GELİYOR

Merakla beklenen iPhone 15'in tanıtımı dünyayla eş zamanlı 12 Eylül'de Türkiye saati ile 20.00’da gerçekleştirilecek. Yeni seride bir önceki seriye göre, yeni model hız, kamera ve donanım olarak 14'e göre geliştirilmiş şekilde piyasaya çıkacak. Yeni modelde 8 GB ram ve 8K video kaydı yapabilmesi öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Yeni modelde arka kameranın 4 mercekli olacağı tahmin ediliyor.

Sayılı günler kaldı! iPhone 15 geliyor Apple yeni iPhone modelinİ dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor - Resim : 1

APPLE HANGİ RENK SEÇENEKLERİNİ SUNACAK?

Apple, siyah, pembe, sarı, mavi, yeşil temaları baz model iPhone 15 ve 15 Plus'da kullanırken, Pro modelleri satın almak isteyen kullanıcılara gümüş, gri, siyah ve mavi olmak üzere 4 farklı renk seçeneği sunacak.

A17 işlemci, 8K video çekme, 8GB ram gibi özellikler ön plana çıkıyor. Yeni modelin piyasaya 72 bin 200 TL’den satışa sunulması bekleniliyor.

Sayılı günler kaldı! iPhone 15 geliyor Apple yeni iPhone modelinİ dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor - Resim : 2

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