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Sberbank'tan DenizBank'ın satışıyla ilgili flaş açıklama

Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Herman Gref, "Yaptırımlar nedeniyle çalışmalarında zorluk yaşayan DenizBank için şu anda aldığımız çok iyi bir teklifi inceliyoruz" dedi. DenizBank ile ilgili konuşan Gref, "Satışla ilgili ön çalışmalara daha yeni başladık" diye konuştu

Sberbank'tan DenizBank'ın satışıyla ilgili flaş açıklama

Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Herman Gref, yaptırımlar nedeniyle çalışmalarında zorluk yaşayan DenizBank için şu anda aldıkları çok iyi bir teklifi incelediklerini bildirdi. 

Gref, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası piyasalardaki rekabetin son derece çetin olduğuna dikkati çekti.

Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle istikrarlı sonuçlar elde etmenin güçlüğüne işaret eden Gref, "Ancak DenizBank’ın performansı çok iyi ve Sberbank, Türk piyasasının geleceğine olumlu yönde değerlendiriyor." dedi.

DenizBank’ın satışıyla ilgili nihai kararın ise verilmediğini belirten Gref, "Satışla ilgili ön çalışmalara daha yeni başladık. Yaptırımlar nedeniyle çalışmalarında zorluk yaşayan DenizBank için şu anda aldığımız çok iyi bir teklifi inceliyoruz." diye konuştu. 

Sberbank’tan bir süre önce yapılan açıklamada, DenizBank’ta hisse satışıyla ilgili Emirates NBD bankasıyla görüşmelere başlandığı bildirilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sberbank #DenizBank
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