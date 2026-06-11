Schengen'e adeta servet döktük! İşte dudak uçuklatan o fatura...
Avrupa Komisyonu, 2025 yılı Schengen vize istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'den yapılan başvuruların 1,25 milyona ulaştığını gösteren tabloya, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın verileriyle 2010-2025 dönemini kapsayan 890 milyon euroluk harcama da eklenince ortaya devasa bir bilanço çıktı.
Her yıl binlerce kişinin Avrupa'ya seyahat etmek için başvurduğu Schengen vize süreçlerine dair güncel istatistikler Avrupa Komisyonu tarafından yayımlandı.
Veriler, Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne yönelik talebinin ivme kaybetmeden artarak devam ettiğini ortaya koyuyor.
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından yürütülen çalışmaya göre, Türkiye'den yapılan başvuru sayısı rekor seviyeye ulaşarak 1,25 milyonu buldu. Ancak asıl dikkat çeken nokta sürecin mali boyutu oldu; Türk vatandaşlarının 2010-2025 döneminde Schengen vizeleri için ödediği toplam ücret yaklaşık 890 milyon euroya yükseldi.
Rekor başvuru sayısı ve ulaşılan yüksek ücretlerle şekillenen bu 10 yıllık süreç, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize trafiğinin boyutlarını net bir şekilde gözler önüne serdi.
ZİRVENİN SAHİBİ ÇİN OLDU
İKV'nin paylaştığı küresel istatistikler, dünya genelindeki vize talebini de detaylandırıyor. 2025 yılında Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ülke 1,8 milyon ile Çin oldu.
Çin'i 1,25 milyonluk başvuruyla Türkiye izlerken, listenin üçüncü sırasına 1,15 milyon başvuruyla Hindistan yerleşti.
Yoğunluk sıralamasının devamında ise 679 bin başvuruyla Rusya ve 620 bin başvuruyla Fas yer aldı.
Rakamlar, küresel çapta artan jeopolitik gerilimlere ve vize onay süreçlerinde yaşanan sıkılaşmaya rağmen Schengen Bölgesi'ne olan yoğun talebin hız kesmediğini gösterdi.
SON İKİ YILDA 220 MİLYON EURO
Vize süreçlerinin maliyeti yıllar içinde ciddi bir sıçrama yaşadı. Verilere bakıldığında, 2010 yılında yaklaşık 560 bin başvuru karşılığında 33,6 milyon euro vize ücreti ödenmişti.
2025 yılına gelindiğinde ise başvuru sayısı 1,26 milyonu aşarken, vize için ödenen toplam tutar 114 milyon euronun üzerine çıktı.
Çalışmanın ortaya koyduğu istatistikler, yalnızca son iki yıl içinde vize başvuruları için yapılan harcamaların 220 milyon euroyu geçtiğini kaydetti.
GİZLİ MASRAFLARLA MALİYET KATLANIYOR
Açıklanan bu milyonluk tablolar aslında sürecin sadece resmi yüzünü yansıtıyor. İKV, söz konusu rakamların yalnızca resmi vize başvuru ücretlerini kapsadığının altını çizdi.
Vize sürecinin ayrılmaz birer parçası haline gelen aracı kurum hizmet bedelleri, noter harcamaları, banka masrafları ve ek işlem ücretleri de hesaba katıldığında, başvuruların toplam maliyeti açıklanan verilerin çok daha üstüne çıkıyor.
Küresel jeopolitik gelişmelerin gölgesinde giderek artan maliyetler ve her geçen gün sıkılaşan Schengen uygulamalarının önümüzdeki süreçte nasıl bir seyir izleyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.