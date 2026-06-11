Schengen'e adeta servet döktük! İşte dudak uçuklatan o fatura...

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından yürütülen çalışmaya göre, Türkiye'den yapılan başvuru sayısı rekor seviyeye ulaşarak 1,25 milyonu buldu. Ancak asıl dikkat çeken nokta sürecin mali boyutu oldu; Türk vatandaşlarının 2010-2025 döneminde Schengen vizeleri için ödediği toplam ücret yaklaşık 890 milyon euroya yükseldi.