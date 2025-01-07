Schneider Elektrik’te Anlaşma Yapıldı

MESS’in daveti üzerine bugün (6 Ocak 2025 Pazartesi) saat 10.30’da başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine; sendikamızın Genel Başkanı Özkan Atar, Genel Sekreteri Ali Çeltek, Manisa Şube ve Gebze 2 Nolu Şubelerimizin başkanları, sendikamızın uzmanı ile Schneider işletmesinin bütün sendika temsilcileri katıldı.

Görüşmede gelinen aşama heyetimiz tarafından ayrıntılı olarak değerlendirildi. İşyeri temsilcilerimiz İşyeri Komitesinin bütün üyelerini bilgilendirdi, İşyeri Komitemiz ise gelinen aşamayı üyelerimiz ile ayrıntılı olarak paylaştı. Bu değerlendirmeler sonrasında üyelerimizin de onayı ve memnuniyetiyle sözleşmenin imzalanması kararlaştırıldı.

MESS son olarak grev öncesi yüzde 40 ücret zammı teklif etmişti. Bugün yapılan görüşme sonucunda Schneider Elektrik’te toplu iş sözleşmesi şu şekilde bağıtlandı:

Ücret Zammı:

· Birinci 6 ayda; ortalamada ele geçecek ücret ve aylık ödemeler net 56.200 TL oldu.

· İkinci 6 ayda (2025 yılı 1 Mart tarihinde) ise ortalamada ele geçecek ücret ve aylık ödemeler net 71.150 TL olacak.

MESS’in 3 yıllık TİS dayatması ve esneklik içeren maddelerinin tümü geri çektirildi ve kazanılmış haklardan taviz verilmedi.

Haksız ve hukuksuz grev yasağına ve tüm zorluklara rağmen 25 gündür hakları için onurlu bir direniş sürdüren Schneider Elektrik işçileri, bu kararlı direnişleri ve mücadeleleri sonucunda haklarını aldılar.

Sözleşmemiz, başta Schneider Elektrik işçilerine olmak üzere, tüm metal işçilerine ve işçi sınıfına hayırlı olsun.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI

GENEL YÖNETİM KURULU