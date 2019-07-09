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Seba İnşaat iki otelini Katarlı Al Rayyan Turizm'e sattı

Seba İnşaat, Karaköy ve Dolapdere'deki iki otelinin toplam 93 milyon euroya satışı konusunda Katarlı Al Rayyan Tourism Investment Company (Artic) ile anlaştı

Seba İnşaat iki otelini Katarlı Al Rayyan Turizm'e sattı

Seba İnşaat, Karaköy ve Dolapdere'deki iki otelinin toplam 93 milyon euroya satışı konusunda Katarlı Al Rayyan Tourism Investment Company (Artic) ile anlaştı.

Seba İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, Artic Karaköy'deki 135 odalı oteli JW Marriott Hotel Galataport, Dolapdere'de yer alan 265 odalı oteli ise Sheraton City Center markası ile işletecek.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Al Faisal Holding bünyesinde faaliyet gösteren Artic ağırlama sektöründe gayrimenkul geliştirme, satın alma ve kiralama faaliyetlerinde bulunuyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #seba inşaat #katar #al rayyan turizm
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