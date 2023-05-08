Seçim görevlerinin ne zaman açıklanacağı, 2023 seçimlerinde sandıklarda görevli olmak için bekleyen kişiler tarafından sorgulanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, seçim sandıklarında kamu görevlisi olarak atanacak sandık görevlilerinin açıklanması bekleniyor. Peki, seçim görevleri açıklandı mı, sandık görevlileri ne zaman açıklanacak? 2023 seçim görevli ücreti ne kadar?