2023 seçim görevli ücreti ne kadar?
Seçim görevleri ve sandık görevlileri, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir zaman kala sorgulanmaya devam ediyor. Peki, seçim görevleri açıklandı mı, sandık görevlileri ne zaman açıklanacak?
Seçim görevlerinin ne zaman açıklanacağı, 2023 seçimlerinde sandıklarda görevli olmak için bekleyen kişiler tarafından sorgulanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, seçim sandıklarında kamu görevlisi olarak atanacak sandık görevlilerinin açıklanması bekleniyor. Peki, seçim görevleri açıklandı mı, sandık görevlileri ne zaman açıklanacak? 2023 seçim görevli ücreti ne kadar?
SEÇİM GÖREVLERİ AÇIKLANDI MI?
Seçim görevleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından henüz açıklanmadı.
Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla belli olması bekleniyor.
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
Sandık görevlerilerin, 2023 seçimlerinde ne kadar ücret alacağı, görev almak için bekleyen kamu çalışanları tarafından sorgulanıyor.
2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.
SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?
Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar