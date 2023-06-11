Seçim sonrası bankaların kredi faizleri değişti: İşte güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları
Milyonlarca vatandaşın gözü ekonomik gelişmelere çevrildi. Seçimlerden sonra bankaların kredi faiz oranları değişti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde yeni faizler biraz daha yüksek. İşte günce rakamlarıyla bankaların faiz oranları...
SEÇİM SONRASI BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI ARTTI
Seçimden sonra bankalar kredi faiz oranlarını güncelledi. Seçimlerden önce ilk müşterilere yönelik kampanyalar düzenleyen bankalar, seçimden sonra kredi faiz oranlarını yukarı yönlü güncellerken nakit avans kampanyaları da sadece 1 banka haricinde sona erdi.
YENİ EKONOMİ YÖNETİMİ İLE İLK FAİZ KARARI 22 HAZİRAN'DA
Yeni ekonomi yönetimi seçim sonrası göreve başladı. Hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem de Merkez Bankası'ndaki görev değişikliklerinden sonra finans kuruluşları, politika faizlerinin ciddi oranda artmasını beklediklerini söyledi. JP Morgan tarafından yapılan açıklamada 22 Haziran'da faizlerin yüzde 8.5 seviyesinden yüzde 22 seviyesine çıkarılabileceğini bildirdi. Diğer finans kuruluşları ise yüzde 15'e yükseltilmesini bekliyor.
Faiz artırımı beklentisi artarken bankalar, kredi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Banka faizleri bir miktar yükseldi.
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisinde bilindiği üzere son dönemlerde ciddi bir daralma var. Bankalar kredilerde kısıtlamaya gitti. Verilen kredilerde de üst sınır 70 bin lira olarak belirlendi. Bankalardan çekilecek 20 bin liralık ihtiyaç kredisinin 12 ay vadede geri ödeme miktarları ve taksitleri şu şekilde:
BANKA: QNB FİNANSBANK
Faiz oranı: 2.5Aylık ödeme: 2009 TLToplam geri ödeme: 24.321 TL
BANKA: ENPARA
Faiz oranı: 2.39Aylık ödeme: 1993 TLToplam geri ödeme: 23.921 TL