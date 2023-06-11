Seçim sonrası bankaların kredi faizleri değişti: İşte güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları

Faiz artırımı beklentisi artarken bankalar, kredi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Banka faizleri bir miktar yükseldi.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisinde bilindiği üzere son dönemlerde ciddi bir daralma var. Bankalar kredilerde kısıtlamaya gitti. Verilen kredilerde de üst sınır 70 bin lira olarak belirlendi. Bankalardan çekilecek 20 bin liralık ihtiyaç kredisinin 12 ay vadede geri ödeme miktarları ve taksitleri şu şekilde: