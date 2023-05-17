Seçim sonrasında öne çıkan hisseler hangileri?

YABANCILAR SEÇİMİN ARDINDAN SATIŞA GEÇTİ

Dünkü kapanış ile birlikte ise borsanın seçim sonrası çizdiği tablo, hisse bazlı ayrışmış durumda. Seçimlerden önceki son hafta hızlı bir şekilde yükselerek yatırımcısının yüzünü güldüren İş Bankası, Koç Holding, Akbank, Anadolu Efes, Coca-Cola gibi hisselerde sert düşüşler yaşanırken, seçimlerin öncesinde görece daha sakin bir seyir izleyen Flap Kongre, Avrupa Yatırım Holding, Emlak Konut gibi hisseler tavana yakın yerden kapattılar. Özellikle seçim öncesinde politika değişikliği beklentisiyle banka ve holding hisselerini satın alan yatırımcılar seçimin ardından satışa geçti.