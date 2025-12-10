SEDDK iddialara yanıt verdi: Trafik sigortası azami prim oranı açıklandı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortası primlerine ilişkin Ocak 2026 döneminde uygulanacak aylık azami artış oranını açıkladı. Kurumun hesabına göre artış oranı yüzde 1’in altında kalarak yüzde 0,66 oldu.

“Trafik sigortası maliyetlerini esas alan bu endeks, araç fiyatları, yedek parça fiyatları, bakım ve onarım maliyetleri ile asgari ücretteki değişimleri belli ağırlıklarla içermektedir. Yapılan hesaplama sonucunda 2026 yılı ocak ayı için trafik sigortasında uygulanacak aylık azami prim artışı yüzde 1'in altında hesaplanarak yüzde 0,66 olarak belirlenmiştir.”

SEDDK, sigorta sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesini, vatandaşların ödenebilir primlerle sigorta hizmetine erişimini ve hak sahiplerinin gerçek zararlarının karşılanmasını gözeterek tüm adımların atılmaya devam edeceğini vurguladı.