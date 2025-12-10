SEDDK iddialara yanıt verdi: Trafik sigortası azami prim oranı açıklandı

SEDDK, trafik sigortasında Ocak 2026 için uygulanacak aylık azami prim artışını yüzde 0,66 olarak belirledi. Kurum, yüksek artış iddialarına ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
SEDDK iddialara yanıt verdi: Trafik sigortası azami prim oranı açıklandı
Yayınlanma:

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortası primlerine ilişkin Ocak 2026 döneminde uygulanacak aylık azami artış oranını açıkladı. Kurumun hesabına göre artış oranı yüzde 1’in altında kalarak yüzde 0,66 oldu.

“Trafik sigortası maliyetlerini esas alan bu endeks, araç fiyatları, yedek parça fiyatları, bakım ve onarım maliyetleri ile asgari ücretteki değişimleri belli ağırlıklarla içermektedir. Yapılan hesaplama sonucunda 2026 yılı ocak ayı için trafik sigortasında uygulanacak aylık azami prim artışı yüzde 1'in altında hesaplanarak yüzde 0,66 olarak belirlenmiştir.”

SEDDK, sigorta sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesini, vatandaşların ödenebilir primlerle sigorta hizmetine erişimini ve hak sahiplerinin gerçek zararlarının karşılanmasını gözeterek tüm adımların atılmaya devam edeceğini vurguladı.

SEDDK iddialara yanıt verdi: Trafik sigortası azami prim oranı açıklandı - Resim : 1

Sipariş sonrası fenalaşan çift görüntüleri açınca dehşete düştüSipariş sonrası fenalaşan çift görüntüleri açınca dehşete düştüDünya
Kuraklık ağır basıyor: O ilimizde su kesintisi her güne çıktıKuraklık ağır basıyor: O ilimizde su kesintisi her güne çıktıYurt
Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandıYarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandıYurt
trafik sigortası prim
Günün Manşetleri
Kuytul’dan FETÖ’ye af isteyen Arınç’a destek
Kırıkkale'de fabrika yangını!
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltındaki diğer isimler açıklandı
948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Doktorların da yer aldığı 8 kişi tutuklandı
Siber suç operasyonunda 204 şüpheli yakalandı
''Türkiye AB yeşil mutabakatını tam uyumla uygulayacak''
Türkiye'deki tüm adli emanetler mercek altında
FETÖ’nün para trafiği ortaya çıktı!
Çok Okunanlar
Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Yatırımcıların dikkatine: 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı Yatırımcıların dikkatine: 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Antalya’daki 4,9’luk deprem sonrası ürküten analiz: ''Basit bir deprem değil'' Antalya’daki 4,9’luk deprem sonrası ürküten analiz: ''Basit bir deprem değil''
SGK’dan sürpriz karar: Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme yürürlüğe giriyor! SGK’dan sürpriz karar: Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme yürürlüğe giriyor!