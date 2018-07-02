Lezzeti ve aromasıyla ünlü Bursa şeftalisinde bu yıl rekolte ve kalite iyi olmasına rağmen fiyatlar üreticiyi tatmin etmedi.

Bursa Ovası'nda 15 Haziran'da hasadına başlanılan ve yaklaşık yüzde 40'ı toplanan Bursa şeftalisi bu yıl 1,5 liradan, nektarin ise 1 liradan satılıyor.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dereçavuş Mahallesi'nde, şeftali bahçelerinde çalışanlar, merdiven yardımıyla ağaçlardan topladıkları meyveleri boyutlarına göre tek tek ayırıyor.



Küçük şeftalileri turizm bölgelerindeki oteller, büyük şeftalileri ise market, pazarcı ve manavlar tercih ederken, "suluk" diye tabir edilen türü meyve suyu fabrikaları alıyor.



"Fiyatlar düşük"



Osmangazi Ziraat Odası Meclis Başkanı Hakan Ekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeftali hasadının yüzde 40'ının tamamlandığını belirterek, "Nektarinde fiyat 1 lira, Bursa şeftalisi de 1,5 lira civarında seyrediyor. Girdilerin yüksek olması nedeniyle fiyatların düşük olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.



Çiftçinin para kazanamadığını dile getiren Ekim, şöyle devam etti:



"Bunu da meyve suyu için verdiğimiz şeftalinin fiyatının düşük olmasına bağlıyoruz. Bundan 4 yıl önce 80 kuruşa verdiğimiz suluk şeftalinin şu anda 30 kuruşlarda seyretmesi piyasaları aşağı çekti. Market, manav ve pazar fiyatları da 4-5 liralarda seyrediyor. Burada çiftçi açısından bir haksız kazanç olduğunu düşünüyoruz. Bu konuya bir denge getirilmesini talep ediyoruz."



"Rekolte de fiyatlar da geçen senekiyle aynı"



Ekim, Bursa'da 110 bin dekar alanda şeftali ve nektarin üretimi yapıldığına işaret ederek, "Şeftalide yıllık 80 bin ton üretim var. Bunun yüzde 30'u nektarin, yüzde 70'i Bursa şeftalisi. Rekolte de fiyatlar da geçen senekiyle aynı seyrediyor. Mazot, gübre, zirai ilaç gibi ana girdilerimiz yüzde 40-45 arttı. Bu da çiftçinin belini büküyor ve onları zor günlere götürüyor." ifadelerini kullandı.