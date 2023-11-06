Şeker Fabrikaları 115 İşçi Alacak! İlkokul ve Lise Mezunları da Başvurabilecek

Türkiye Şeker Fabrikaları, 3 ayrı fabrikada çeşitli görevlendirmek üzere 115 sürekli işçi alacak. Alım için aranan şatları sizler için derledik.

Şeker Fabrikaları 115 Sürekli İşçi Alacak

Şeker Fabrikaları, yayınladığı ilanda 115 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Şeker Fabrikaları'nın yayınladığı ilanda aranan şartlar şu şekilde sıralandı:

Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesinden 06.11.2023 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.

Mesleklere Göre İstenen Şartlar

Makine Teknisyeni: EML (Makine, Makine Bakım Onarım, Mekanik, Bilgisayarlı Makine İmalatı, Endüstriyel Bakım Onarım, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri veya Mekatronik) mezunu olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup Makine Bakım Onarım, Bilgisayarlı Makine İmalatı İşlemleri veya Endüstriyel Bakım Onarım Ustalık Belgelerinden en az birine sahip olmak.

EML (Makine, Makine Bakım Onarım, Mekanik, Bilgisayarlı Makine İmalatı, Endüstriyel Bakım Onarım, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri veya Mekatronik) mezunu olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup Makine Bakım Onarım, Bilgisayarlı Makine İmalatı İşlemleri veya Endüstriyel Bakım Onarım Ustalık Belgelerinden en az birine sahip olmak. Elektrik Teknisyeni (Elektrik Atölyesi): - EML (Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı veya Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü) mezunu olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Ustalık Belgesine sahip olmak.

- EML (Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı veya Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü) mezunu olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Ustalık Belgesine sahip olmak. Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni: - EML (Yapı Tesisat Sistemleri, Isı Tesisat Sistemleri, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, Isıtma Doğalgaz İç Tesisatçısı, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme veya Tesisat ve Enerji Sistemleri) mezunu olmak Lise ve dengi okul mezunu olup Yapı Tesisat Sistemleri Ustalık Belgesine sahip olmak.

- EML (Yapı Tesisat Sistemleri, Isı Tesisat Sistemleri, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, Isıtma Doğalgaz İç Tesisatçısı, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme veya Tesisat ve Enerji Sistemleri) mezunu olmak Lise ve dengi okul mezunu olup Yapı Tesisat Sistemleri Ustalık Belgesine sahip olmak. Makine Bakım Onarım Teknisyeni: - EML (Makine Bakım Onarım, Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü veya Mekatronik) mezunu olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup Makine Bakım Onarım veya Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Ustalık Belgelerinden en az birine sahip olmak.

- EML (Makine Bakım Onarım, Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü veya Mekatronik) mezunu olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup Makine Bakım Onarım veya Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Ustalık Belgelerinden en az birine sahip olmak. Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni: EML (Mekatronik, Endüstriyel Kontrol, Endüstriyel Bakım Onarım, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri veya Bilgisayarlı Makine İmalatı) mezunu olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup Endüstriyel Bakım Onarım veya Bilgisayarlı Makine İmalatı İşlemleri Ustalık Belgelerinden en az birine sahip olmak.

EML (Mekatronik, Endüstriyel Kontrol, Endüstriyel Bakım Onarım, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri veya Bilgisayarlı Makine İmalatı) mezunu olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup Endüstriyel Bakım Onarım veya Bilgisayarlı Makine İmalatı İşlemleri Ustalık Belgelerinden en az birine sahip olmak. Metal Teknolojisi Teknisyeni: - EML (Kaynakçılık, Çelik Konstrüksiyon, Metal Doğrama veya Elektrik Kaynağı) mezunu olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup Kaynakçılık veya Metal Doğrama Ustalık Belgelerinden en az birine sahip olmak.

- EML (Kaynakçılık, Çelik Konstrüksiyon, Metal Doğrama veya Elektrik Kaynağı) mezunu olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup Kaynakçılık veya Metal Doğrama Ustalık Belgelerinden en az birine sahip olmak. Montaj-Kaynaj İşçisi: EML (Kaynakçılık veya Metal Doğrama) mezunu olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup Kaynakçılık veya Metal Doğrama Ustalık Belgelerinden en az birine sahip olmak. Çelik konstrüksiyon montaj ve kaynak işlerinde en az 2 yıl tecrübesi olduğunu Çalışma Belgesi ve Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. Tercihen Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

EML (Kaynakçılık veya Metal Doğrama) mezunu olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup Kaynakçılık veya Metal Doğrama Ustalık Belgelerinden en az birine sahip olmak. Çelik konstrüksiyon montaj ve kaynak işlerinde en az 2 yıl tecrübesi olduğunu Çalışma Belgesi ve Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. Tercihen Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak. Torna-Freze ve CNC İşçisi: EML (Makine, Torna, Tesviye, CNC veya Bilgisayarlı Makine İmalatı) dallarından mezun olmak veya 2-Lise ve dengi okul mezunu olup Tornada Form Şekillendirme veya Bilgisayarlı Makine İmalatı İşlemleri Ustalık Belgelerinden en az birine sahip olmak. Tercihen parça bağlama yöntemleri ve Universal Torna, üniversal freze, CNC tezgah operatörlüğü konusunda tecrübeli olduğunu Çalışma Belgesi ve Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. Tercihen Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

EML (Makine, Torna, Tesviye, CNC veya Bilgisayarlı Makine İmalatı) dallarından mezun olmak veya 2-Lise ve dengi okul mezunu olup Tornada Form Şekillendirme veya Bilgisayarlı Makine İmalatı İşlemleri Ustalık Belgelerinden en az birine sahip olmak. Tercihen parça bağlama yöntemleri ve Universal Torna, üniversal freze, CNC tezgah operatörlüğü konusunda tecrübeli olduğunu Çalışma Belgesi ve Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. Tercihen Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak. Makine Bakım Onarım Teknisyeni (Bakım Onarım Atölyesi): EML (Makine, Makine Bakım Onarım, Elektrik, Elektrik Teknolojisi veya Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü) mezunu olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup Makine Bakım Onarım Ustalık Belgesine sahip olmak. Makine İmalat Sanayisinde makine bakım onarım, takım tezgahlarının arızasının giderilmesi, işlerinde en az 2 yıl tecrübeli olduğunu Çalışma Belgesi ve Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

EML (Makine, Makine Bakım Onarım, Elektrik, Elektrik Teknolojisi veya Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü) mezunu olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup Makine Bakım Onarım Ustalık Belgesine sahip olmak. Makine İmalat Sanayisinde makine bakım onarım, takım tezgahlarının arızasının giderilmesi, işlerinde en az 2 yıl tecrübeli olduğunu Çalışma Belgesi ve Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni: Lise ve Dengi okul mezunu olmak. Asgari 5 yıl Makine İmalat Sanayisinde çalışma tecrübesi (Buhar kazanlarının çalıştırılması, sıcak ve soğuk su hatlarının borularının yenilenmesi, kaynaklarının yapılması, ventil ve armatürlerin kontrolü ve tamiri, eşanjörlerin tamiri ve yenilenmesi, ısıtıcı apareylerin tamiri ve sistem kontrolü işlerinde çalıştığını Çalışma Belgesi ve Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek). Isıtma ve Sıhhi Tesisat Ustalık Belgesine sahip olmak.

Lise ve Dengi okul mezunu olmak. Asgari 5 yıl Makine İmalat Sanayisinde çalışma tecrübesi (Buhar kazanlarının çalıştırılması, sıcak ve soğuk su hatlarının borularının yenilenmesi, kaynaklarının yapılması, ventil ve armatürlerin kontrolü ve tamiri, eşanjörlerin tamiri ve yenilenmesi, ısıtıcı apareylerin tamiri ve sistem kontrolü işlerinde çalıştığını Çalışma Belgesi ve Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek). Isıtma ve Sıhhi Tesisat Ustalık Belgesine sahip olmak. Elektrik Teknisyeni (Bakım Onarım Atölyesi): İlköğretim mezunu olmak. Asgari 5 yıl Makina İmalat Sanayisinde çalışma tecrübesi (Elektrik tesisatlarının tamiri, kontrolü, yeni hat çekilmesi, trafo binası iç kontrolünün yapılması, sistemin devreye alınması, tezgah elektrik arızalarının ve CNC tezgah kart arızalarının tespiti ve onarılması, elektrik motor arızalarının yapılması işlerinde çalıştığını Çalışma Belgesi ve Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek). Elekt.Tesisat.ve Pano Monitor. - Radyo TV.Tamir. Ustalık Belgesine sahip olmak.

İlköğretim mezunu olmak. Asgari 5 yıl Makina İmalat Sanayisinde çalışma tecrübesi (Elektrik tesisatlarının tamiri, kontrolü, yeni hat çekilmesi, trafo binası iç kontrolünün yapılması, sistemin devreye alınması, tezgah elektrik arızalarının ve CNC tezgah kart arızalarının tespiti ve onarılması, elektrik motor arızalarının yapılması işlerinde çalıştığını Çalışma Belgesi ve Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek). Elekt.Tesisat.ve Pano Monitor. - Radyo TV.Tamir. Ustalık Belgesine sahip olmak. Döküm Teknisyeni: Lise ve Dengi okul mezunu olmak. Asgari 5 yıl Makina İmalat Sanayisinde çalışma tecrübesi (Pik ,çelik ve demir dışı metal döküm kalıplarının hazırlanması, maça yapımı, dökülen parçaların mekanik ve elle temizlenmesi, çapaklarının alınması, besleyici-yolluk ve çıkıcıların kesilmesi, tav ocağının yakılması, tavlanması ve boşaltılması, çelik kumla püskürtme makinasının çalıştırılması, tavan vinçlerinin çalıştırılması işlerinde çalıştığını Çalışma Belgesi ve Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek). Döküm Ustalık Belgesine sahip olmak. Köprülü Vinç Op. Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

Lise ve Dengi okul mezunu olmak. Asgari 5 yıl Makina İmalat Sanayisinde çalışma tecrübesi (Pik ,çelik ve demir dışı metal döküm kalıplarının hazırlanması, maça yapımı, dökülen parçaların mekanik ve elle temizlenmesi, çapaklarının alınması, besleyici-yolluk ve çıkıcıların kesilmesi, tav ocağının yakılması, tavlanması ve boşaltılması, çelik kumla püskürtme makinasının çalıştırılması, tavan vinçlerinin çalıştırılması işlerinde çalıştığını Çalışma Belgesi ve Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek). Döküm Ustalık Belgesine sahip olmak. Köprülü Vinç Op. Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak. Kalite Kontrol İşçisi: EML (CNC) mezunu olmak. Asgari 5 yıl Makina İmalat Sanayisinde çalışma tecrübesi (Makine İmalat Sanayisinde üretilen malzemelerin ve piyasadan gelen malzemelerin kalite ve ölçükontrollerini yapılması, parçaların resim ve poz nolarının makine ile yazılması, dişli kontrol ve üç boyutlu kontrol tezgahlarının kullanılması, titreşim cihazının ve sertlik cihazının kullanılması, ölçü ve kontrol aletlerininkalibrasyonlarının yapılması, parçaların taşınması ve düzenlenmesi işlerinde çalıştığını Çalışma Belgesi ve Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek).

EML (CNC) mezunu olmak. Asgari 5 yıl Makina İmalat Sanayisinde çalışma tecrübesi (Makine İmalat Sanayisinde üretilen malzemelerin ve piyasadan gelen malzemelerin kalite ve ölçükontrollerini yapılması, parçaların resim ve poz nolarının makine ile yazılması, dişli kontrol ve üç boyutlu kontrol tezgahlarının kullanılması, titreşim cihazının ve sertlik cihazının kullanılması, ölçü ve kontrol aletlerininkalibrasyonlarının yapılması, parçaların taşınması ve düzenlenmesi işlerinde çalıştığını Çalışma Belgesi ve Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek). Atölye İşçisi: EML (Tesviye) mezunu olmak. Asgari 5 yıl Makina İmalat Sanayisinde çalışma tecrübesi (Çelik konstrüksiyon atölyesinde mevcut monareks tezgahında parçaların kesilmesi, abkant ve makasta parçaların bükülmesi ve kesilmesi, asetilen üretim sisteminin çalıştırılması, kaynak ve kesme işlerinin yapılması, radyal tezgahında delik delinmesi, vals tezgahında parça bükülmesi işlerindeçalıştığını Çalışma Belgesi ve Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek).

EML (Tesviye) mezunu olmak. Asgari 5 yıl Makina İmalat Sanayisinde çalışma tecrübesi (Çelik konstrüksiyon atölyesinde mevcut monareks tezgahında parçaların kesilmesi, abkant ve makasta parçaların bükülmesi ve kesilmesi, asetilen üretim sisteminin çalıştırılması, kaynak ve kesme işlerinin yapılması, radyal tezgahında delik delinmesi, vals tezgahında parça bükülmesi işlerindeçalıştığını Çalışma Belgesi ve Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek). Talaşlı İmalat Teknikeri: Ön Lisans (Makine) mezunu olmak. Asgari 5 yıl Makina İmalat Sanayisinde çalışma tecrübesi (Tezgahlar atölyesinde kullanılan kesici takımların bilenmesi, 5 eksenli CNC azdırma bileme tezgahının çalıştırılması, matkapların bilemesi, kesici takım siparişlerinin verilmesi, operatörlere takım verilmesi, stokların kontrol edilmesi, tezgahlarda kesicilerin performans takbinin yapılması işlerinde çalıştığını Çalışma Belgesi ve Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek).

Ön Lisans (Makine) mezunu olmak. Asgari 5 yıl Makina İmalat Sanayisinde çalışma tecrübesi (Tezgahlar atölyesinde kullanılan kesici takımların bilenmesi, 5 eksenli CNC azdırma bileme tezgahının çalıştırılması, matkapların bilemesi, kesici takım siparişlerinin verilmesi, operatörlere takım verilmesi, stokların kontrol edilmesi, tezgahlarda kesicilerin performans takbinin yapılması işlerinde çalıştığını Çalışma Belgesi ve Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek). Vinç Operatörü: İlkokul mezunu olmak. Asgari 5 yıl Makina İmalat Sanayisinde çalışma tecrübesi (Atölyelere gelen giden malzemelerin taşınması, istiflenmesi, tezgahlar arasında nakledilmesi, köprülü gezer vinçlerin kullanılması, Atölyelerin tertip ve nizamının sağlanması işlerinde çalıştığını Çalışma Belgesi ve Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek). Köprülü Vinç Op. Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

İlkokul mezunu olmak. Asgari 5 yıl Makina İmalat Sanayisinde çalışma tecrübesi (Atölyelere gelen giden malzemelerin taşınması, istiflenmesi, tezgahlar arasında nakledilmesi, köprülü gezer vinçlerin kullanılması, Atölyelerin tertip ve nizamının sağlanması işlerinde çalıştığını Çalışma Belgesi ve Unvanlı SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek). Köprülü Vinç Op. Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak. Metal Teknolojisi Teknisyeni: EML (Kaynakçılık, Çelik Konstrüksiyon, Metal Doğrama veya Elektrik Kaynağı) mezunu olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup Kaynakçılık veya Metal Doğrama Ustalık Belgelerinden en az birine sahip olmak.

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