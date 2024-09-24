Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu yılın şeker pancarı alım fiyatına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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