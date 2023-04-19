Şeker Yatırım halka arz edecek

ŞEKER YATIRIM FAALİYETİ NEDİR ?



Şirket faalilyetlerini şöyle özetliyor:

- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Şeker Yatırım”), 24.12.1996 tarihinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuştur. Kurucu ortağı Şekerbank T.A.Ş.’dir.