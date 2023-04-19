Şeker Yatırım halka arz edecek
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. Şeker Yatırım halka arzında 50,000,000 Lot pay dağıtılacağı açıklandı. Şeker Yatırım Halka arzı ''Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz edeceğini duyurdu. Toplamda 50,000,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 35,71'i halka açık olacak. Şeker Yatırım Halka arzı ''Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.
ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ DETAYLARI
Şeker Yatırım halka arz edeceğini yatırımcısı ile paylaştı. Şeker yatırım halka arz detayları yazımızın devamında sizlerle...
Halka Arz Şekli
• Sermaye Artırımı : 20.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 30.000.000 Lot (Şekerbank T.A.Ş.)
Satmama Taahhüdü
• Yoktur, İhraççı.
• Yoktur, Ortaklar.
FONUN KULLANIM YERİ
%100 İşletme sermayesi.
• Şeker Yatırım halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Şeker Yatırım halka arzında payların yüzde 35,71'i halka açık olacaktır.
• Şeker Yatırım halka arzında toplamda 35,000,000 lot dağıtılacak.
30 gün. * Brüt halka arz gelirinin %20'si.
ŞEKER YATIRIM FAALİYETİ NEDİR ?
Şirket faalilyetlerini şöyle özetliyor:
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Şeker Yatırım”), 24.12.1996 tarihinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuştur. Kurucu ortağı Şekerbank T.A.Ş.’dir.