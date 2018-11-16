Yaş sebze ve meyvenin kalbinin attığı yer, toptancı hallerinin hali ne olacak? Yeni Hal Yasası ile ilgili çalışmalar sürüyor. Hükümet kanadından yasanın en kısa zamanda yürürlüğe gireceğiyle ilgili açıklamalar geliyor. Peki sektör yasaya nasıl bakıyor? Üreticiler, komisyoncular ve tüccarlar, "enflasyonla mücadele de topyekûn bizde varız ancak, bize yüklenerek bu sorun çözülmez" diyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında Yeni Hal Yasasını gündeme getirdi. Ticaret Bakanı da devreye girdi. Yasanın en kısa sürede yürürlükte olacağını belirtti. Üreticilerden ise itiraz geldi.



Düzenleme, ürünlerin sofralara gelene kadarki zincirde fiyatlarının ciddi oranda yükseldiği gerekçesiyle yapılıyor. Buna göre, Komisyonculuğu ortadan kaldıracak. Hal sayıları düşürülecek. Fiyat denetimleriyle de gıdada enflasyonun azaltılması planlanıyor. Ancak üreticilere göre sorunun kaynağı ile ilgili tespit hatalı. O yüzden bu yasayla çözüm yok.



Antalya’da örtü altı üretimin en önemli merkezlerinden Kumluca’da, komisyoncusundan üreticisine, esnafından tüccarına kadar sektör, yeni hal yasasına tepki gösterdi.



Kumluca Toptancı Halinden soruna karşı ortak talep yükseldi.



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