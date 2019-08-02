Şemsi Bayraktar kurban fiyatlarını açıkladı! Vatandaşlar ise fiyatlara tepkili

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar kurban fiyatlarını açıkladı. Fiyatlar büyükbaşta 5 bin ile 30 bin, küçükbaşta 750 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor. Fiyatlarda geçen yıla göre büyükbaşta artış, küçükbaşta ise azalma var. Vatandaşlar ise düşen alım gücünden dertli.

Kurban fiyatları açıklandı. Alım gücü düşen vatandaş ise kaygılı.



Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlıkların fiyatlarına ilişkin Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nden açıklama geldi.



Açıklamayı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptı. Bayraktar, kurban fiyatlarının illere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiğini kaydetti.



Fiyatlardaki artışın nedenlerinden biri de yem maliyetinin yüksek olması.



Bayraktar kurban satışlarında durgunluk yaşandığını ifade etti.



Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu’nun almasını isteyen Bayraktar yetkililere seslendi.



Vatandaşlar ise fiyatlara tepkili.





ulusal.com.tr