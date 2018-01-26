Ford Otosan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Türk Metal Sendikası tarafından alınan grev kararının Bakanlar Kurulu kararıyla ertelendiğini duyurdu

Ford Otosan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Türk Metal Sendikası tarafından alınan grev kararının Bakanlar Kurulu kararıyla ertelendiğini duyurdu.



Ford Otosan'ın KAP'a yaptığı erteleme duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"26 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2018/11225 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 23 Ocak tarihli açıklamamızda belirtilen, Türk Metal Sendikası tarafından 02.02.2018 tarihinde uygulanmak üzere alınan Grev Kararı ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından alınan Lokavt Kararı, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, Bakanlar Kurulu Kararı'nın yayımı tarihinden itibaren 60 gün süreyle ertelenmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır."