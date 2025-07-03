Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken uyarı: “16 tane 6,5’lik deprem, 1 tane 7,5’lik deprem yapar”
Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sismik hareketlilik yeniden gündeme taşındı. Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, TGRT Haber’e bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde dün gerçekleşen 4,3 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Ekonomim'e göre meydana gelen sarsıntı, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe neden olurken, uzmanlar bu depremin olası büyük bir depremin habercisi olup olmadığını tartışmaya açtı.
Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde gerçekleşmediğini belirterek, sarsıntının Gemlik’in kuzeyinde, Armutlu Dağları’nın en yüksek noktasında yer alan bir fay hattında meydana geldiğini ifade etti.
“Burası bir fay hattı. Fayın olduğu yer Gemlik’in içinde değil” diyen Üşümezsoy, bu bölgenin, birikmiş stresi hafifleten ‘zayıf bir alan’ olduğunu belirtti.
Üşümezsoy, kamuoyunda sıkça dile getirilen bazı fay hatlarının varlığını sorgularken, İznik Gölü’nün içinden geçerek Gemlik’in kuzeyine uzandığı öne sürülen fay hattı iddialarının bilimsel bir dayanağı olmadığını ima etti. Bu söylemleri “spekülatif” olarak niteleyen Üşümezsoy, şunları söyledi:
“İznik Gölü’nün içinden geçerek Gemlik’in hem kuzeyinden gelen bir fay söylemi var. Adalar söylemi gibi spekülatif bir söylem. Bugünkü olan deprem Gemlik’in kuzeyinde. Kuzeye doğru bir dağ görüyoruz. Yamacından da baktığımız zaman körfezi görüyoruz. Burası bir fay hattı.”
Depremin Armutlu Dağları’nda yer alan zayıf bir bölgede gerçekleştiğini vurgulayan Üşümezsoy, mevcut fayın Kuzey Anadolu Fayı üzerinde olmadığını yineledi ve şu ifadeleri kullandı:
“16 tane 6,5’lik deprem, 1 tane 7,5’lik deprem yapar. Bugünkü fay da aldığı stresle kırıldı. Zayıf bir bölge. Buradaki fay söylendiği gibi Kuzey Anadolu Fayı’ndaki bir deprem değil. Kuzey Anadolu Fayı’nın üzerinde değil.”