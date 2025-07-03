Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken uyarı: “16 tane 6,5’lik deprem, 1 tane 7,5’lik deprem yapar”

“İznik Gölü’nün içinden geçerek Gemlik’in hem kuzeyinden gelen bir fay söylemi var. Adalar söylemi gibi spekülatif bir söylem. Bugünkü olan deprem Gemlik’in kuzeyinde. Kuzeye doğru bir dağ görüyoruz. Yamacından da baktığımız zaman körfezi görüyoruz. Burası bir fay hattı.”