Servetleri dudak uçuklatıyor: İşte 2025’in en zengin 10 kadını
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en zengin kadınlarını açıkladı. Listeye göre 101 milyar dolarlık servetiyle Alice Walton yeniden zirveye oturdu. İşte milyar dolarlık servetleriyle dünyanın en zengin 10 kadını...
Forbes’un 2025 milyarderler listesine göre dünyada toplam 3 bin 28 milyarder bulunuyor. Bu kişilerin 406’sı kadın.
Geçtiğimiz yıl 369 olan kadın milyarder sayısındaki bu artış, kadınların küresel servet pastasındaki yerini giderek büyüttüğünü gösteriyor. Ancak listede dikkat çeken detay, en zengin 10 kadından 9’unun servetini miras yoluyla elde etmiş olması.
ZİRVEDE TAHT DEĞİŞTİ: WALTON YENİDEN 1 NUMARADA
Haber Global'e göre, listenin başında, 101 milyar dolarlık net servetiyle Walmart varisi Alice Walton yer aldı. Alice Walton, geçtiğimiz yıl tahtı kaptırdığı L’Oréal varisi Francoise Bettencourt Meyers’i geçerek zirveye oturdu.
Bettencourt Meyers’in serveti 81,6 milyar dolar olarak açıklanırken, Çin’deki düşük satışlar nedeniyle L’Oréal hisselerinde yaşanan düşüş bu gerilemeyi etkiledi.
Listede yer alan kadınların çoğu servetini mirasla edinirken, Rafaela Aponte-Diamant gibi kendi emeğiyle zengin olan isimler dikkat çekti. Mediterranean Shipping Company’nin (MSC) kurucu ortağı olan Aponte-Diamant, 37,7 milyar dolarlık servetiyle “kendi kendine servet yaratan en zengin kadın” unvanını sürdürüyor.
TAYLOR SWIFT VE OPRAH DA YÜKSELİŞTE
Listede ilk 10’da yer almasalar da servetlerini artıran ünlü isimler arasında Taylor Swift ve Oprah Winfrey gibi popüler kültür ikonları da bulunuyor. Swift’in “Eras Turu” dünya çapında 2 milyar dolar hasılat elde ederek rekor kırdı. Oprah Winfrey’in servetindeki artış ise %45’e ulaştı.
Geçen yıl ilk 10’da yer alan Gina Rinehart ve MacKenzie Scott, bu yıl listeden düştü. Yerlerini ise Bill Gates’in eski eşi Melinda French Gates ve hedge fon devi Jim Simons’un eşi Marilyn Simons aldı. Melinda Gates, kadın liderliğine yatırım yapan girişimi Pivotal Ventures ile dikkat çekiyor.
İşte 7 Mart 2025 itibariyle dünyanın en zengin 10 kadını:
1. Alice Walton – 101 milyar dolar
Vatandaşlık: ABD | Yaş: 75
Walmart kurucusu Sam Walton'ın tek kızı Alice Walton, servetini bu yıl 28,7 milyar dolar artırarak listenin zirvesine yerleşti. Yükseliş, Walmart hisselerindeki %40’lık artıştan kaynaklandı. Ancak Walton’ın asıl tutkusu sanat. Bentonville, Arkansas’ta kurduğu Crystal Bridges Sanat Müzesi, Andy Warhol, Georgia O'Keefe ve Norman Rockwell gibi sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Bu yaz kendi adını taşıyan bir tıp fakültesi de ilk öğrencilerini kabul edecek.
2. Francoise Bettencourt Meyers – 81,6 milyar dolar
Vatandaşlık: Fransa | Yaş: 71
L’Oréal’in varisi Meyers, geçen yılın birincisi olmasına rağmen bu yıl ikinci sıraya geriledi. Çin’deki zayıf satışlar, şirketin hisselerinde %20’lik bir düşüşe neden oldu. 28 yıldır yönetim kurulunda bulunan Meyers, şubat ayında başkan yardımcılığı görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Görevini yıl sonunda oğlu Jean-Victor Meyers devralacak.
3. Julia Koch – 74,2 milyar dolar
Vatandaşlık: ABD | Yaş: 62
2019’da vefat eden David Koch’un eşi olan Julia Koch, ABD’nin en büyük ikinci özel şirketi olan Koch, Inc.’in %42’sine sahip. Şirket, petrol rafinerisinden gayrimenkule birçok alanda faaliyet gösteriyor. Koch’un serveti bu yıl yaklaşık 10 milyar dolar artış gösterdi.
4. Jacqueline Mars – 42,6 milyar dolar
Vatandaşlık: ABD | Yaş: 85
1911'de büyükbabası tarafından temelleri atılan Mars Incorporated; M&Ms, Snickers, Wrigley ve Pedigree gibi dev markalara sahip. Jacqueline Mars, 20 yıl boyunca yönetim kurulunda görev aldı ve servetini kardeşi John Mars ile paylaşıyor.
5. Rafaela Aponte-Diamant – 37,7 milyar dolar
Vatandaşlık: İsviçre | Yaş: 80
Kendi servetini yaratan kadınlar arasında en üst sırada yer alan Aponte-Diamant, 1970’te eşiyle birlikte kurduğu Mediterranean Shipping Company (MSC) ile dünya deniz taşımacılığının lideri oldu. Şirketin 900 gemiden oluşan filosunun yarısı ona ait.
6. Savitri Jindal – 35,5 milyar dolar
Vatandaşlık: Hindistan | Yaş: 75
Eşi Om Prakash Jindal’ın 2005’teki ölümünden sonra Jindal Group’un başına geçen Savitri Jindal, Hindistan’ın en zengin kadını unvanını taşıyor. Çelik, enerji, altyapı ve çimento sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, dört çocuğu tarafından yönetiliyor.
7. Abigail Johnson – 32,7 milyar dolar
Vatandaşlık: ABD | Yaş: 63
Boston merkezli yatırım fonu devi Fidelity Investments’ın CEO’su olan Johnson, %28,5 oranındaki hissesiyle servetini büyütmeye devam ediyor. 1988'den bu yana şirket bünyesinde yer alan Johnson, 2014’te CEO’luk görevini üstlendi.
8. Miriam Adelson – 32,1 milyar dolar
Vatandaşlık: ABD | Yaş: 79
Las Vegas Sands’in büyük ortağı olan Adelson, doktorluk geçmişine rağmen kocasının kurduğu kumarhane imparatorluğunu başarıyla devraldı. Şirketin en önemli varlıkları arasında Venetian Macao ve Marina Bay Sands yer alıyor.
9. Marilyn Simons – 31 milyar dolar
Vatandaşlık: ABD | Yaş: 74
Mayıs 2024’te hayatını kaybeden yatırımcı Jim Simons’un eşi olan Marilyn Simons, Simons Vakfı’nın kontrolünü elinde bulunduruyor. Bilimsel araştırmaları ve kadın liderliğini destekleyen çalışmalarıyla dikkat çekiyor.
10. Melinda French Gates – 30,4 milyar dolar
Vatandaşlık: ABD | Yaş: 60
Microsoft’un kurucularından Bill Gates’ten boşandıktan sonra servetini 19,3 milyar dolar artırdı. Kadın liderliğindeki girişimlere ve toplumsal değişime odaklanan Pivotal Ventures ile kendi yolunu çizdi. Bill Gates ile birlikte yapılan bağışların toplamı 47,7 milyar doları buluyor.