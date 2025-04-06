Servetleri dudak uçuklatıyor: İşte 2025’in en zengin 10 kadını

1. Alice Walton – 101 milyar dolar

Vatandaşlık: ABD | Yaş: 75

Walmart kurucusu Sam Walton'ın tek kızı Alice Walton, servetini bu yıl 28,7 milyar dolar artırarak listenin zirvesine yerleşti. Yükseliş, Walmart hisselerindeki %40’lık artıştan kaynaklandı. Ancak Walton’ın asıl tutkusu sanat. Bentonville, Arkansas’ta kurduğu Crystal Bridges Sanat Müzesi, Andy Warhol, Georgia O'Keefe ve Norman Rockwell gibi sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Bu yaz kendi adını taşıyan bir tıp fakültesi de ilk öğrencilerini kabul edecek.