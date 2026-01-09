SGK 2026 ödenekleri belli oldu: İşte zamlı rapor parası, emzirme ve cenaze yardımı tutarları
2026 yılıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan ödeneklerde artışa gidildi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemeyle, rapor parası, emzirme ödeneği ve cenaze yardımı tutarları yeniden belirlenirken, devam eden rapor ödemelerinin hesaplama yöntemi de güncellendi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2026 yılında sigortalı çalışanlar ve hak sahiplerine ödenecek geçici iş göremezlik, emzirme ve cenaze yardımı tutarlarını belirledi.
Yeni yılın gelmesiyle birlikte asgari ücrette yaşanan artış, SGK ödeneklerine de yansıdı. Yapılan düzenleme kapsamında, hastalık veya doğum nedeniyle 2025 yılında rapor almaya başlayan ancak rapor süreci 2026 yılına sarkan çalışanların ödemeleri, yeni yıl itibarıyla zamlı tarife üzerinden hesaplanacak.
RAPOR PARASI HESAPLAMASINDA YENİ KRİTERLER
SGK mevzuatına göre, iş kazası veya meslek hastalığı durumlarında raporun ilk gününden itibaren, hastalık halinde ise raporun üçüncü gününden başlamak üzere geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.
SSK (4/a) ve BAĞ-KUR (4/b) kapsamındaki kadın çalışanlar, doğum öncesi ve sonrası toplam 16 haftalık izin süreleri için de bu ödenekten faydalanabiliyor.
Ödenek miktarı, kişinin prime esas günlük kazancı baz alınarak hesaplanıyor. Yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisi oranında ödeme yapılıyor.
Hesaplamada, iş kazası ve doğum hallerinde son üç ayın, hastalık durumlarında ise son 12 ayın ortalama ücreti dikkate alınıyor.
GÜNLÜK ÖDEME TUTARLARINDA ARTIŞ
Geçici iş göremezlik ödeneğinin alt sınırı, 2026 yılı için belirlenen günlük asgari ücrete endekslendi. Buna göre, 2025 yılında rapor kullanmaya başlayan vatandaşların 1 Ocak 2026 tarihinden sonraki ödemeleri, yeni asgari ücret üzerinden güncellendi.
Örneğin, doğum nedeniyle aralık ayında rapor alan asgari ücretli bir çalışana 2025 yılı için günlük 577,90 TL ödeme yapılırken, 2026 yılında ayakta tedavilerde ödenecek en düşük günlük tutar 734 TL olarak belirlendi. Yatarak tedavilerde ise asgari günlük rapor parası 433,42 TL’den 550,50 TL’ye yükseltildi.
STAJYER VE ÇIRAKLAR İÇİN YENİ TARİFE
Çırak ve stajyerlerin iş göremezlik ödeneklerinde de artışa gidildi. 2025 yılında yatarak tedavilerde 216,70 TL olan günlük ödeme tutarı 275,25 TL’ye, ayakta tedavilerde 288,93 TL olan tutar ise 367 TL’ye çıkarıldı.
Halen raporu devam eden stajyer ve çırakların kalan günlerine ait ödemeler bu yeni tutarlar üzerinden hesaplara yatırılacak.
EMZİRME ÖDENEĞİ 1.621 TL OLDU
Sigortalı kadın çalışanlar (4/a ve 4/b) ile eşi çalışmayan sigortalı erkeklere verilen emzirme ödeneği de zamlandı. 2025 yılında 1.238 TL olarak uygulanan ödenek, 2026 yılında 1.621 TL’ye yükseldi.
Bu yardımdan yararlanabilmek için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigorta priminin ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca 4/b kapsamındaki sigortalıların prim borcunun bulunmaması şartı aranıyor.
Sigortalılığı sona eren kişiler ise işten ayrıldıktan sonraki 300 gün içinde çocuk sahibi olmaları ve son 15 ayda 120 gün prim ödemiş olmaları halinde bu yardımdan faydalanabiliyor. 657 sayılı kanuna tabi devlet memurları ise ödemeyi kendi kurumlarından aldıkları için SGK emzirme ödeneği kapsamı dışında tutuluyor.
MEMURLAR İÇİN CENAZE VE ÖLÜM YARDIMI
Cenaze ödeneği başlığında ise devlet memurlarını ilgilendiren tutarlar güncellendi. Devlet memurlarının eşi veya aile yardımı almaya müstehak çocuğunun vefatı durumunda verilen ölüm yardımı 9.619,28 TL’den 11.117 TL’ye yükseltildi. Memurun kendi vefatı halinde hak sahiplerine yapılan yardım tutarı ise 19.238,56 TL’den 22.234 TL’ye çıkarıldı.