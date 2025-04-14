SGK binlerce kişinin emekli maaşını kesti: Hemen kontrol edin!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık yoluyla emekli olanları tespit etmek amacıyla başlattığı kapsamlı denetimlerde önemli bulgulara ulaşarak, binlerce kişinin emekliliğini iptal etti.
Bu incelemeler sonucunda, hileli yollarla emekli olan kişilerin maaşları durdurulurken, daha önce ödenen emekli maaşlarının geri talep edilmesine karar verildi.
SGK, emekliliği iptal edilen kişilere resmi tebligatlar göndermeye başladı. Peki, kimlerin emekliliği iptal ediliyor ve bu kişiler ne yapmalı? İşte detaylar…
Kimlerin emekliliği iptal ediliyor?
SGK'nın başlattığı denetimler kapsamında, özellikle yurtdışında ikamet eden vatandaşların, aynı anda hem Avrupa'da çalıştıkları hem de Türkiye’de sigortalı olarak göründükleri tespit edildi.
Bu durum, çifte sigortalılık yaratarak haksız emeklilik hakkı sağlıyordu. Bunun yanı sıra, geçmiş yıllarda borçlanma hakkından yararlanan gurbetçi kadınlar, Türkiye’de fiilen çalışmadan, sigortalıymış gibi gösterilmişti.
Türkiye içindeki sahtecilikler de inceleniyor SGK'nın denetimleri yalnızca yurtdışında değil, Türkiye içindeki sahte sigortalılıklar konusunda da devam ediyor. Çalışmayan ancak sigortalı gösterilen kişiler de incelemeye alındı.
Bu tür gerçek dışı hizmet bildirimlerinin geçersiz sayılacağı ve daha önce ödenen maaşların geri alınacağı açıklandı. Bazı işyerlerinin adreslerinin ise boş araziler veya yıllar önce kapanmış işletmelere ait olduğu belirlendi.
Emekliliği iptal edilenler ne yapmalı? Emekli maaşı kesilen vatandaşların, SGK’ya itiraz dilekçesi sunmaları gerekiyor. Eğer bu süreçte bir çözüm sağlanamazsa, sosyal güvenlik hukuku konusunda uzman bir avukata başvurarak dava süreci başlatılabilir.
Ancak işlemlerin sahte olduğu resmi evraklarla ispatlanmışsa, SGK'nın bu maaşları geri alma hakkı bulunuyor.
SGK denetimlerini artırıyor SGK, sosyal güvenlik sistemine zarar veren uygulamalara karşı denetimlerini artırmaya devam ediyor. Kurum yetkilileri, vatandaşları yalnızca yasal yollarla ve gerçek çalışma ilişkileriyle sigortalı olmaya davet ediyor.
Haksız yere alınan her maaş, sistemin güvenilirliğini zedelemenin yanı sıra, kişileri ciddi hukuki sorunlarla karşı karşıya bırakabiliyor.