SGK borç erteleme nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. 2026/7 sayılı genelgeyle birlikte borçlular lehine hem teminat koşullarında hem de ödeme planlarında önemli değişiklikler yapıldı. Düzenlemenin, özellikle ekonomik zorluk yaşayan küçük işletmeler ve çiftçiler için rahatlama sağlaması amaçlanıyor.

TEMİNATSIZ TAKSİTLENDİRME LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Yeni genelgeyle birlikte, teminat göstermeden taksitlendirme yapılabilecek borç üst sınırı artırıldı. Daha önce 50 bin TL olan bu sınır, 250 bin TL’ye yükseltildi. Buna göre, prim borcu 250 bin TL’yi aşmayan sigortalılardan artık gayrimenkul ya da banka teminatı talep edilmeyecek.

KİMLER ‘BORCU YOKTUR’ YAZISI ALABİLECEK?

Genelge kapsamında 4/b statüsünde yer alan esnaf ve tarım Bağ-Kur’lular, borçlarını taksitlendirmeleri halinde “Borcu Yoktur” yazısı alabilecek. Bu uygulama sayesinde sigortalılar, borçlarını öderken ticari faaliyetlerini sürdürebilecek ve resmi işlemlerde sorun yaşamayacak.

TAKSİT AKSATMA HAKKI KAÇA ÇIKARILDI?

SGK, ödeme güçlüğü yaşayan borçlular için taksit ihlal hakkını da genişletti. Daha önce 3 olan taksit aksatma hakkı 4’e çıkarıldı. Bir takvim yılı içinde dördüncü kez gecikme yaşanması halinde tecil işlemi bozulacak. Bu düzenleme ile borçlulara ödeme sürecinde ek tolerans tanınmış oldu.

ESKİDEN YAPILANDIRMASI BOZULANLAR YENİDEN BAŞVURABİLECEK Mİ?

Geçmişte yapılandırması bozulan borçlular için de yeni bir imkân getirildi. Borçların kapatılması halinde, önceki ihlaller “bozulmuş tecil” olarak değerlendirilmeyecek. Bu durumda vatandaşlar yeniden yapılandırma başvurusu yapabilecek.

KADEMELİ ÖDEME PLANI NASIL UYGULANACAK?

Yeni uygulamada, ödeme gücü sınırlı olan borçlular için kademeli ödeme modeli devreye alındı. Buna göre ilk 6 ay boyunca yarım taksit esasına dayalı bir ödeme planı oluşturulabilecek. Böylece borçlular, sürece daha düşük tutarlarla başlayarak ödeme düzenini kurabilecek.

BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların SGK birimlerine başvuru yapmaları ve ilk taksiti yatırmaları yeterli olacak. Yeni genelge, prim borcu nedeniyle zorlanan sigortalılar için önemli bir kolaylık sağlamayı hedefliyor.