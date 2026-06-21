SGK borç yapılandırmasında tarihi fırsat! Bakan Işıkhan tüm ayrıntıları duyurdu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, süreçle ilgili tüm teknik detayları barındıran resmi genelgeyi yayımlayarak taşra teşkilatlarına tebliğ etti.

Genelgeye göre; 4A işveren prim borçları, 4B Bağ-Kur prim borçları ve kurumsal idari para cezalarının taksitlendirilerek ödenmesi noktasında milat niteliğinde kararlar tescil edildi. Borçlarını yapılandırmak üzere başvuran vatandaşlar için icra ve haciz kabusunun da askıya alınacağı duyuruldu.

Bakan Işıkhan Detayları Paylaştı: Vade 72 Aya Çıktı, Faiz Düştü!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca işvereni ve esnafı yakından ilgilendiren dev paketin detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Üretim ve istihdam odaklı büyümeyi desteklemek adına işverenlerin yanında olduklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, yapılandırma kapsamında hayata geçirilen 4 büyük yapısal reformu şu şekilde ilan etti:

72 Ay Taksit İmkanı: Mevcut yasal mevzuattaki tecil ve taksitlendirme süresi, borçluların nefes alabilmesi amacıyla tam 72 aya (6 yıl) çıkarıldı.

Teminatsız Tecil Limiti Fırladı: İşverenlerden borç tecili esnasında talep edilen teminatsız işlem limiti 10 milyon TL'ye yükseltildi.

Tecil Faiz Oranlarında İndirim: Borç yükünü hafifletmek adına tecil faiz oranlarında ciddi bir indirime gidildi. 31 Ağustos'a kadar yapılacak işlemlerde faiz oranı yüzde 39 yerine yüzde 29 olarak uygulanacak.

Mevcut Borçlara Revize: Halihazırda tecil edilmiş ve ödemesi süren borçlar için de daha uzun vadeli yeni bir yapılandırma imkanı tanındı.

Yapılandırma Kapsamında Neler Değişiyor? Başvuru Şartları Neler?

Yayımlanan resmi dökümanlara göre, SGK borç yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken kritik kurallar ve finansal avantajlar şu şekilde tescillendi:

Son Başvuru Ve İlk Taksit Tarihi: Yapılandırma haklarından eksiksiz yararlanabilmek için son başvuru ve ilk taksit ödemesinin en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlanması şart koşuldu.

İcra Ve Haciz İşlemleri Durduruluyor: Yapılandırma sürecine dahil olan, başvurusunu yapıp taksit ödemelerini başlatan mükellefler hakkında daha önce uygulanmış olan tüm haciz, icra ve yakalama kararları tamamen kaldırılacak; yeni icra takipleri ise durdurulacak.

10 Milyon TL Üzeri Borçlar İçin Teminat Şartı: Toplam prim ve ceza borcu 10 milyon lirayı aşan mükelleflerden, borcun tamamı için değil; yalnızca 10 milyon lirayı aşan kısmın yarısı kadar teminat göstermesi istenecek.