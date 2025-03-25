SGK düğmeye bastı: Milyonlarca emeklinin maaşı iptal edilecek!

Emekli maaşı, yaş sınırına ulaşan, engelli olan veya hayatını kaybeden yakınlarından dolayı hak sahiplerine ödenen bir destek olarak biliniyor. Türkiye’de en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL, en yüksek ortalama emekli maaşı ise 34 bin TL olarak hesaplanıyor.