SGK düğmeye bastı: Milyonlarca emeklinin maaşı iptal edilecek!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), usulsüz emekli maaşı alanlarla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.
Yapılan denetimler sonucunda, belirlenen kişilerin maaşlarının iptal edileceği ve ödenen paraların geri alınacağı açıklandı. Peki, kimlerin emekli maaşı kesilecek? İşte detaylar...
Emekli maaşı, yaş sınırına ulaşan, engelli olan veya hayatını kaybeden yakınlarından dolayı hak sahiplerine ödenen bir destek olarak biliniyor. Türkiye’de en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL, en yüksek ortalama emekli maaşı ise 34 bin TL olarak hesaplanıyor.
.Ancak SGK tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, bazı kişilerin haksız yere emekli maaşı aldığı tespit edildi.
SGK'nin yaptığı teknolojik incelemeler kapsamında 17 milyon emekli mercek altına alındı. Denetimlerde özellikle sahte boşanmayla dul maaşı alanlar ve malulen emeklilik hakkını usulsüz elde edenler tespit edildi.
Müfettişler tarafından yapılan kontroller sonucunda, sahte raporlarla malulen emekli olan kişilerin maaşlarının iptal edileceği belirtildi.
Özellikle sahte boşanma yoluyla dul maaşı alan kişilerin maaşlarının kesileceği ve geçmiş ödemelerin yasal faiziyle geri tahsil edileceği açıklandı. Ayrıca, sahte sağlık raporlarıyla malulen emeklilik hakkı kazanan kişiler için de benzer yaptırımlar uygulanacak.
SGK, usulsüzlükleri engellemek için hukuki süreçleri başlatırken, geçmişe dönük yapılan ödemelerin geri alınması için de kapsamlı bir işlem süreci yürütecek.
Yetkililer, usulsüzlük yapan herkesin maaşlarının kesileceğini ve geçmiş ödemelerin geri alınacağını vurguladı.
Özellikle sahte boşanma ve sahte rapor gibi yöntemlerle emeklilik hakkı kazananlara karşı sıkı denetimlerin devam edeceği belirtildi.