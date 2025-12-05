SGK düğmeye bastı! Yüzlerce kişinin aylığı faiziyle geri alınacak

ÖDENEN MAAŞLAR VE SAĞLIK HARCAMALARI GERİ ALINIYOR

SGK’nın yetkili bölümlerinin 2021 yılından itibaren bu konuya yönelik ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirten Aydoğmuş, "Emekli maaşlarının alındığı tarihten tespit tarihine kadar ne kadarlık bir kamu zararı varsa temin ettikleri bir emekli maaşı varsa bu aynı zamanda çünkü hak etmedikleri bir emeklilik oldukları için kendilerinin eşinin veya bakmakla yükümlülük olduğu çocukların vesaire bunların sağlık giderleri olabilir, sağlık harcamaları bunlar kanuni faiziyle birlikte SGK tarafından geri alınıyor" cümlelerini kullandı.