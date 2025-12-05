SGK düğmeye bastı! Yüzlerce kişinin aylığı faiziyle geri alınacak
Sosyal Güvenlik Kurumu haksız ve usulsüz yollarla emeklilik hakkı kazanan kişilere yönelik denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Tespit edilen usulsüz emeklilikler iptal ediliyor ve ödenen tüm maaşlar kanuni faiziyle birlikte geri tahsil edilecek.
Usulsüz yollarla yapılan emeklilik işlemlerine karşı denetimler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından aralıksız bir biçimde yürütülüyor.
SGK, e-Devlet üzerinden erişilebilen Hizmet Dökümü ekranı aracılığıyla geçmiş yıllara ait tüm kayıtları titizlikle incelemeye aldı.
Haber Global'e göre, denetimler neticesinde haksız şekilde emeklilik hakkı elde ettiği belirlenen kişilerden bugüne kadar yapılmış olan tüm aylık ödemeleri faiziyle birlikte geri talep edilecek.
AYDIN ÖRNEĞİNDE 800 EMEKLİLİK İPTAL EDİLMİŞTİ
Kurumun denetimlerini kesintisiz devam ettirdiğini belirten uzman isimler, süreçle ilgili önemli detayları paylaştı. Bu kapsamdaki en çarpıcı olaylardan biri ise, Aydın ilinde sahte rapor düzenleyen bir çetenin çökertilmesi ve iddialara göre bu operasyon sonucunda 800 kişinin emekliliğinin iptal edilmesi olmuştu.
Uzmanlar, sistemde özellikle malulen emeklilik kısmında bazı boşlukların bulunduğuna dikkat çekiyor. Ekonomist Aydoğmuş, bu durumu şöyle açıkladı: "Malulen emeklilikte emekliliğin oluşabilmesi için burada yaş skalası ortadan kalkıyor. Toplam 10 yıl boyunca bir sigortalılık ve 1800 günden fazla bir prim yatırılmış olması yeterli oluyor. Dolayısıyla burası biraz daha kestirme yol gibi görünüyor" dedi.
ÖDENEN MAAŞLAR VE SAĞLIK HARCAMALARI GERİ ALINIYOR
SGK’nın yetkili bölümlerinin 2021 yılından itibaren bu konuya yönelik ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirten Aydoğmuş, "Emekli maaşlarının alındığı tarihten tespit tarihine kadar ne kadarlık bir kamu zararı varsa temin ettikleri bir emekli maaşı varsa bu aynı zamanda çünkü hak etmedikleri bir emeklilik oldukları için kendilerinin eşinin veya bakmakla yükümlülük olduğu çocukların vesaire bunların sağlık giderleri olabilir, sağlık harcamaları bunlar kanuni faiziyle birlikte SGK tarafından geri alınıyor" cümlelerini kullandı.
Geri tahsilatlarda uygulanan faiz oranına dikkat çeken Aydoğmuş, bu alacaklar için Tahsil Kanununda yer alan yüzde 3,7 olan gecikme zammı yerine, yıllık yüzde 24 olan kanuni faiz oranının esas alındığını belirtti.
Aydoğmuş ayrıca, sahte rapor düzenleyen sağlık personelinin de ifadesinin alınacağını ve sahte rapordan kaynaklanan kamu zararının tespit tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.