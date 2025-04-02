SGK duyurdu! Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri başlıyor!

SGK, Ramazan Bayramı ikramiyesi fark ödemelerinin yarından itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ödeme takvimine göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar için farklı tarihler belirlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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SGK duyurdu! Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri başlıyor! - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla emekli vatandaşları sevindirecek haber verdi.

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SGK duyurdu! Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri başlıyor! - Resim: 2

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz."

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SGK duyurdu! Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri başlıyor! - Resim: 3

Buna göre, bayram ikramiyesi farkları SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak.

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SGK duyurdu! Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri başlıyor! - Resim: 4

KİMLER, HANGİ TARİHTE ÖDEME ALACAK?

SGK’nın açıklamasına göre emekli aylığı alan vatandaşların fark ödemeleri şu takvime göre yapılacak:

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SGK duyurdu! Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri başlıyor! - Resim: 5

4/a (SSK) kapsamındaki emekliler:

Aylık ödeme günü 17-21 olanlar → 3 Nisan 2025
Aylık ödeme günü 22-26 olanlar → 4 Nisan 2025

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SGK duyurdu! Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri başlıyor! - Resim: 6

4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler:

4 Nisan 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak.

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SGK duyurdu! Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri başlıyor! - Resim: 7

4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekliler:

5 Nisan 2025 tarihinde ödemeler yapılacak.

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