SGK duyurdu! Emekli bayram ikramiyesinde fark ödemeleri başlıyor!
SGK, Ramazan Bayramı ikramiyesi fark ödemelerinin yarından itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ödeme takvimine göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar için farklı tarihler belirlendi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla emekli vatandaşları sevindirecek haber verdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz."
Buna göre, bayram ikramiyesi farkları SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak.
KİMLER, HANGİ TARİHTE ÖDEME ALACAK?
SGK’nın açıklamasına göre emekli aylığı alan vatandaşların fark ödemeleri şu takvime göre yapılacak:
4/a (SSK) kapsamındaki emekliler:
Aylık ödeme günü 17-21 olanlar → 3 Nisan 2025
Aylık ödeme günü 22-26 olanlar → 4 Nisan 2025
4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler:
4 Nisan 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak.
4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekliler:
5 Nisan 2025 tarihinde ödemeler yapılacak.