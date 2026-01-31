SGK duyurdu: Emekli maaş farkları 4 Şubat'ta yatıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu, en düşük emekli maaşına yapılan zammın ardından oluşan fark ödemeleriyle ilgili beklenen duyuruyu yaptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
SGK duyurdu: Emekli maaş farkları 4 Şubat'ta yatıyor!
Yayınlanma: Güncellenme:

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren süreçte en düşük emekli maaşına ilişkin zam farkları kesinleşti. Yapılan düzenleme kapsamında, en düşük emekli aylığı farkı hak sahiplerine 3 bin 119 lira olarak ödenecek.

SGK RESMİ TARİHİ DUYURDU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödemelerin takvimi ve tahsilat yöntemine ilişkin resmi bir açıklama yayınladı. Emekli aylığı farklarının 4 Şubat'ta ödeneceği bildirildi. SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz."

SGK duyurdu: Emekli maaş farkları 4 Şubat'ta yatıyor! - Resim : 1

