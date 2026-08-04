SGK emekli zam farkı ödeme tarihini açıkladı! Paralar o gün hesaplara yatıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli aylığı zam farkı ödeme takvimini açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
SGK emekli zam farkı ödeme tarihini açıkladı! Paralar o gün hesaplara yatıyor
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Hak sahibi emekliler, oluşan maaş zam farklarını belirlenen tarih itibarıyla hesaplarından çekebilecek.

Zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak

SGK tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, aylık fark ödemelerinin yapılacağı gün duyuruldu. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz."

Açıklamaya göre emekliler, 7 Ağustos 2026 Cuma gününden itibaren zam farkı ödemelerini ilgili banka hesaplarından alabilecek.

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