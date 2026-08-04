SGK emekli zam farkı ödeme tarihini açıkladı! Paralar o gün hesaplara yatıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli aylığı zam farkı ödeme takvimini açıkladı.
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Hak sahibi emekliler, oluşan maaş zam farklarını belirlenen tarih itibarıyla hesaplarından çekebilecek.
Zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak
SGK tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, aylık fark ödemelerinin yapılacağı gün duyuruldu. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz."
Açıklamaya göre emekliler, 7 Ağustos 2026 Cuma gününden itibaren zam farkı ödemelerini ilgili banka hesaplarından alabilecek.