SGK, son 2 yılda 867 ilacı geri ödeme listesine ekledi

SGK'DAN 2 YILDA 867 YENİ İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNE

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son iki yılda geri ödeme listesine aldığı 867 yeni ilaçla özellikle kanser ve diyabet gibi kronik hastalıklarla mücadele eden vatandaşların tedavi süreçlerine önemli katkı sağladı.

Dönemsel ihtiyaçlar doğrultusunda Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) düzenlemeler yapan SGK, bu kapsamda hem hastaların tedaviye erişimini kolaylaştırıyor hem de maddi yüklerini hafifletiyor. Yeni ilaçların listeye alınması, tedavi süreçlerini hızlandırırken sağlık hizmetlerine erişimde eşitlik ve sürdürülebilirlik hedefini de güçlendiriyor.

Geri ödeme listesine alınan ilaçların büyük bir kısmını kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar oluşturdu. Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 25 farklı kanser alt türü için kullanılan 5 akıllı ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu. Böylece son 2 yılda geri ödemeye alınan kanser ilacı sayısı 134'e ulaştı. Bu yeni düzenlemeyle 48 bin kanser hastasının tedaviye erişiminin kolaylaşması hedefleniyor.

Ayrıca diyabet hastalığına yönelik 44 yeni ilaç da listeye dahil edildi. Tip-1 diyabetli çocukların yaşam kalitesini artırmak amacıyla, geçen yıl 18 yaş altı bireyler için Sürekli Cilt Altı Glikoz İzlem Sistemi de geri ödeme listesine eklendi.

Nadir hastalıklardan biri olan SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastalığına yönelik bir ilaç ile Hemofili A hastalarının evde uygulayabileceği deri altı ilaç da bu yıl geri ödeme kapsamına alındı.

Geri ödeme listesine ayrıca;

15 kan hastalığı (immüntrombositopeni) ilacı,

7 MS (Multiple Skleroz) ilacı,

30 kalp ve damar hastalığı ilacı,

13 KOAH ve astım ilacı,

4 böbrek yetmezliği ilacı da eklendi.

SGK, yaptığı düzenlemelerle toplum sağlığını önceleyen, kapsayıcı ve erişilebilir bir sağlık sistemi için adımlar atmaya devam ediyor.