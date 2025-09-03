SGK Uzmanı açıkladı! Emekli maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı ne kadar olacak?
TÜİK’in Ağustos 2025 enflasyon verileri sonrası SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilere yansıyacak enflasyon farkını hesapladı. Erdursun’un paylaştığı verilere göre maaşlarda yaklaşık 703 TL’lik artış görülüyor. İşte kalem kalem emekli maaşlarındaki değişim ve yıl sonu tahminleri…
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Resmi verilere göre yıllık enflasyon yüzde 32,95, aylık enflasyon ise yüzde 2,04 olarak kayıtlara geçti. Bu oranlar, özellikle emekliler nezdinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
NE KADAR ARTIŞ OLACAK?
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, YouTube yayınında rakamları değerlendirdi.
Erdursun, açıklanan enflasyon farkının maaşlara yansımasını hesaplayarak, emeklilere 2 ayda yaklaşık 703 TL’lik artış yapılacağını duyurdu.
“ÜMİT ETMEKTEN YORULDUK”
Erdursun, emeklilerin artık enflasyon haberlerine tepkisiz kaldığını söyledi.
Bir emeklinin kendisine “Artık ümit etmekten yorulduk, emekli haberi duymak istemiyoruz” dediğini aktardı.
ENFLASYON FARKI YÜZDE 4,14
Temmuz ve Ağustos aylarının toplam enflasyon farkı yüzde 4,14 oldu.
Bu orana göre maaşlara yansıyacak artış kalem kalem hesaplandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 17 BİN 579 TL OLDU
16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı 2 ayda 17 bin 579 TL’ye yükseldi.
Yaklaşık 700 TL artış gerçekleşti.
17 BİN TL MAAŞTA 703 TL ARTIŞ
17 bin TL emekli maaşı, iki aylık enflasyon farkıyla 17 bin 703 TL’ye çıktı.
Erdursun’a göre maaşlardaki en net artış kalemlerinden biri oldu.
20 BİN TL MAAŞ 20 BİN 828 TL’YE YÜKSELDİ
20 bin TL olan emekli aylığı, 828 TL artışla 20 bin 828 TL oldu.
Artış oranı yüzde 4,14 seviyesinde gerçekleşti.
30 BİN TL MAAŞ 31 BİN 242 TL’YE ÇIKTI
30 bin TL maaş alan emekliler için de artış oranı yüzde 4,14 oldu.
Yeni maaş miktarı 31 bin 242 TL’ye ulaştı.
40 BİN TL MAAŞ 41 BİN 656 TL’YE YÜKSELDİ
40 bin TL alan emeklilerin maaşı 1.656 TL artışla 41 bin 656 TL’ye çıktı.
Yüksek maaş alan emeklilerde de aynı oranda artış yaşandı.
YIL SONU İÇİN ZAM TAHMİNİ
Özgür Erdursun, yıl sonunda enflasyonun yüzde 28-30 bandında gerçekleşmesini bekliyor.
Bu durumda emeklilerin ocak ayında yüzde 10-12 civarında zam alabileceğini ifade etti.
OCAK 2026’DA MAAŞLAR NE OLACAK?
Erdursun’un tahminine göre ocak ayında maaşlar şöyle olacak:
16.881 TL maaş 18.906 TL’ye yükselecek.
18.000 TL maaş 20.160 TL olacak.
25.000 TL maaş 28.000 TL seviyesine çıkacak.
Kaynak: Ekonomim