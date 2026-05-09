SGK uzmanı hesapladı: Emeklinin 25 bin TL kaybı var

Emekli maaşlarındaki büyük kaybın sorumlusu 2023’teki seyyanen zam kararı mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, memura yapılan sabit artışın emekli aylıklarına dahil edilmemesinin bugünkü alım gücü kaybının ana nedeni olduğunu açıkladı.

Emekli maaşlarındaki kaybı 2023 yılındaki düzenlemeye bağlayan Özgür Erdursun, "Sadece memurların aylıklarında değer kaybı yoktu. Tüm emeklilerde değer kaybı vardı fakat onların aylıklarına bu 8.077 lira yansımadı" dedi. Erdursun, bu meblağın güncel enflasyon farklarıyla çok daha yüksek bir seviyeye ulaştığına dikkat çekti.

KAYBI KURUŞU KURUŞUNA AÇIKLADI

TÜİK’in Nisan 2026 enflasyon verileri üzerinden hesaplama yapan Erdursun, emekli maaşlarındaki kaybı kuruşu kuruşuna açıkladı. Söz konusu tutarın bugünkü değerinin SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 26 bin 115 TL’ye, memur emeklileri için ise 25 bin 207 TL’ye yükseldiği belirtildi.

Özgür Erdursun, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte mevcut farkın daha da açılacağını savunarak, Temmuz döneminde yapılacak sadece yüzdelik artışın yetersiz kalacağını belirtti.

MEVCUT EMEKLİ AYLIKLARINDAN BİLE FAZLA

Erdursun, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bu söylediğimiz rakamlar mevcut emekli aylıklarından bile fazla. İşte bu da emekli aylıklarının nasıl değer kaybettiğini, bir seyyanen artışın bile değerinin emekli aylığının üzerine çıktığını gösteriyor.

Emekli aylıklarına oransal (yüzdelik) bir artış yaparak belli bir değere ulaştırmanız çok zor. Emekli aylıklarının en azından temel ihtiyaçları karşılaması için kesinlikle seyyanen artış yapılması gerekiyor."

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz 2026'da yapılması gereken seyyanen artış miktarını SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 28 bin TL, memur emeklileri için ise 27 bin TL olarak açıkladı.