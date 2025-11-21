SGK uzmanı “Vatandaşlık Maaşı” sistemini 13 maddede anlattı

Geliri asgari ücretin altında kalan hanelere yönelik “Vatandaşlık Maaşı” uygulaması, 2026 yılı için yeniden gündeme geldi. Pilot olarak belirlenen illerde hayata geçirilmesi planlanan modelin, hane gelirini asgari ücret seviyesine tamamlamayı hedeflediği belirtiliyor.

Vatandaşlık maaşı konusunda kamuoyunda oluşan merak artarken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun yeni sistemi 13 maddede özetledi. Erdursun açıklamasında Avrupa’daki benzer “asgari gelir güvencesi” sistemlerine atıf yaparak, Türkiye’de dar gelirli haneleri hedefleyen bir yapıdan söz etti.

Aşağıda Özgür Erdursun’un açıklamaları aynen sunulmuştur:

1. Vatandaşlık Maaşı, geliri asgari ücretin altında kalan hanelere verilen tamamlayıcı bir destek olacak.

2. Amaç, her hanenin en az asgari ücret düzeyinde bir gelire ulaşmasını sağlamak.

3. Bu model, Avrupa’daki “asgari gelir güvencesi” programlarına benziyor; yani herkese değil, yalnızca dar gelirli hanelere.

4. Destek, evde kimse çalışmıyorsa veya toplam gelir yetmiyorsa aileden biri işe girene kadar sürecek.

5. Uygulama önce pilot illerde denenecek; sonuçlar başarılı olursa tüm ülkeye yayılacak.

6. Avrupa’da Fransa, İspanya, İtalya gibi ülkelerde benzer gelir destek sistemleri uzun süredir kullanılıyor.

7. Bu tür programlar yoksulluğu azaltıyor, ama tasarımı kötü olursa çalışma isteğini zayıflatabiliyor.

8. Bu yüzden desteklerin bir anda kesilmemesi, gelir arttıkça yavaş yavaş azaltılması önemli.

9. Türkiye’de kayıt dışı istihdam yüksek olduğu için, sistem gelir gizlemeyi engelleyecek güçlü bir veri takibiyle çalışmalı.

10. Mevcut sosyal yardımlar çok dağınık; bu sistem yardımları tek çatı altında toplama fırsatı yaratabilir.

11. Maliyeti, kapsama alanına göre değişecek: Avrupa’da benzer programlar genelde GSYH’nin %0,5–1,5’i düzeyinde bir yük getiriyor.

12. Türkiye’de bütçe açığı yüksek olduğu için, sistem dar gelirli bir gruba odaklanırsa sürdürülebilir olabilir; çok geniş tutulursa zorlayabilir.

13. Sonuç olarak bu model, iyi tasarlanırsa sosyal yatırım, kötü tasarlanırsa bütçe yükü hâline gelir. Anahtar nokta: Hedefleme + denetim + kademeli uygulama.