SGK ve BAĞ-KUR emeklileri dikkat: O rakam kesinleşti

Emekliler ve memurlar yılda iki kere enflasyon zammı alıyorlar. Emeklilerin 2025 yılı zam oranları netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı. Böylece memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon farkı da belli oldu. Peki emekliler ve memurlar yüzde kaç zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLERİN 4 AYLIK ZAMMI NETLEŞTİ

Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97 ve ekim ayı için de yüzde 2,88 olarak açıklandı. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 12,06'lık zam farkını elde etmiş oldu. Net rakam kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak. Kesin zam oranları 3 Ocak'tan belli olacak.

MEMURLAR YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 1,87 olarak açıklandı. Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 1,87 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 7.99 kümülatif zam meydana gelecek.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 4 aylık enflasyon oranına göre yüzde 12,06 arttığında 14 bin 7 liraya çıkmış olacak. Ekonomi yorumcuları seyyanen zam ile birlikte en düşük emekli maaşının 15 bin 500 lira olmasını bekliyor.