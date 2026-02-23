SGK'da yeni dönem: İsa Karakaş 2008 sonrası emeklilik şartlarını açıkladı

2008 ÖNCESİ İÇİN "SON 7 YIL" KURALI GEÇERLİ

Karakaş, sigorta başlangıcı 2008 yılındaki SGK reformundan önce olanların mevcut sistemdeki yerini şu sözlerle açıkladı: "Eğer sigorta girişiniz 2008 yılındaki büyük SGK reformundan önceyse, hala bir şansınız var. Mevcut uygulamada, farklı statülerde çalışanların hangi şartla emekli olacağını "son 7 yıllık fiilî hizmet süresi" belirliyor"

Karakaş, son 7 yıl (2.520 gün) içinde en çok hangi statüde (en az 1.260 gün) prim ödendiyse, kişinin o statü üzerinden emekli olacağının altını çizdi.