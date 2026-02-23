SGK'da yeni dönem: İsa Karakaş 2008 sonrası emeklilik şartlarını açıkladı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında yapılan düzenlemelerle birlikte, özellikle Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlar için emeklilik şartları zorlaşıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, dikkat edilmesi gereken detayları anlattı.
Emeklilik sisteminde milyonlarca çalışanı ilgilendiren statü farklılıkları devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'ın açıklamalarına göre, SGK çatısı altında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı birleştirilmiş olsa da uygulamadaki ayrımlar sürüyor.
Vatandaşların daha az prim ödeyerek daha yüksek emekli maaşı alma arayışında olduğuna dikkat çeken Karakaş, bu noktada SSK (4/1-a) statüsünün öne çıktığını belirtti.
Karakaş, SSK'dan emekli olmanın Bağ-Kur'a kıyasla ortalama 1.800 ila 2.000 gün daha az prim ödeme imkanı sağladığını aktardı. Ayrıca çalışma süresinin ait olduğu döneme bağlı olarak, maaş hesaplamasında da SSK'nın daha avantajlı sonuçlar doğurabildiğini vurguladı.
2008 ÖNCESİ İÇİN "SON 7 YIL" KURALI GEÇERLİ
Karakaş, sigorta başlangıcı 2008 yılındaki SGK reformundan önce olanların mevcut sistemdeki yerini şu sözlerle açıkladı: "Eğer sigorta girişiniz 2008 yılındaki büyük SGK reformundan önceyse, hala bir şansınız var. Mevcut uygulamada, farklı statülerde çalışanların hangi şartla emekli olacağını "son 7 yıllık fiilî hizmet süresi" belirliyor"
Karakaş, son 7 yıl (2.520 gün) içinde en çok hangi statüde (en az 1.260 gün) prim ödendiyse, kişinin o statü üzerinden emekli olacağının altını çizdi.
2008 SONRASI İÇİN TÜM ÇALIŞMA HAYATINA BAKILACAK
Sigorta başlangıcı Ekim 2008 ve sonrasına denk gelen yeni kuşak çalışanlar için ise kurallar tamamen değişti. Bu gruptakiler için "son 1.260 gün" kuralı rafa kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte SGK artık sadece son 7 yıla değil, kişinin "tüm çalışma hayatına" bakıyor.
Toplam çalışma süresinin çoğunluğu hangi statüdeyse, emeklilik şartları ona göre belirleniyor. Uzman Karakaş bu durumu şu sözlerle örneklendirdi:
"23 yıl Bağ-Kur’lu çalışıp son 7 yılını SSK’lı geçiren yeni nesil bir sigortalı, eski sistemdeki gibi SSK’dan emekli olamayacak. SGK ona, "Çoğunluğun Bağ-Kur, o hâlde 9.000 günü dolduracaksın" diyecek"
SİGORTA ÇAKIŞMALARINDA HANGİ STATÜ GEÇERLİ?
Kurumların tek çatı altında toplanmasına rağmen uygulamada "SGK ÇATISI ALTINDA TEK TİP SİGORTALILIK BULUNMUYOR". Bir kişinin aynı anda veya farklı dönemlerde birden fazla sigorta statüsüne tabi olamayacağını belirten Karakaş, statü çakışmalarında izlenen yolu şöyle özetledi:
"Eğer işin içinde Emekli Sandığı (4/1-c) varsa, diğerleri geçersiz sayılır. 2011’den beri uygulanan kural gereği; SSK ve Bağ-Kur çakışırsa, SSK (4/1-a) geçerli kabul edilir"
Uzman Karakaş, kendi şirketinde veya ortaklığında çalışanları yakından ilgilendiren çok kritik bir uyarıda da bulundu.
Emeklilik hakkının iptal edilme riski taşıdığını belirten Karakaş, sözlerini şöyle tamamladı: "Kendi iş yerinizden kendinizi SSK’lı gösteremezsiniz! Ortak olduğunuz veya sahibi olduğunuz şirketten yatırılan SSK primleri geçersiz sayılır ve emeklilik hayaliniz suya düşebilir"