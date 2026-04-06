SGK’dan 245 bin kişiye şok: Emeklilikler iptal, maaşlar faiziyle geri alınıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında denetimlerini artırdı. "Sahte İş Yeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi" kapsamında yürütülen incelemelerde yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren sonuçlar ortaya çıktı.

Yapılan incelemelere göre bugüne kadar 245 bin 740 kişinin sigortalılığı ve emekliliği iptal edildi. SGK’nın dijital sistemler ve yapay zeka destekli analizlerle yürüttüğü denetimlerde, fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişiler tek tek tespit edildi.

4,6 MİLYON İŞ YERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Kurumun yürüttüğü projede yaklaşık 100 farklı kriter üzerinden analiz yapıldığı belirtildi. 2011-2016 yılları arasında tescil edilen 4,6 milyon iş yeri mercek altına alınırken, şüpheli görülen iş yerleri hızlı şekilde denetime sevk edildi.

3 BİNİN ÜZERİNDE SAHTE İŞ YERİ

Denetimler sonucunda toplam 3 bin 273 sahte iş yeri tespit edildi. Bu iş yerleri üzerinden yapılan sahte sigorta bildirimleri nedeniyle yüzbinlerce kişinin işlemleri iptal edildi.

Türkiye Gazetesi’nden eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş’ın aktardığı verilere göre son denetimlerde ortaya çıkan tablo şöyle:

15. faz çalışmalarında 128 sahte iş yerinde 18 bin 191 sahte sigortalı tespit edilirken 487,5 milyon TL’lik borç belirlendi.

16. faz çalışmalarında ise 195 sahte iş yerinde 20 bin 578 sahte sigortalı ortaya çıkarıldı ve 1,27 milyar TL’lik kamu zararı hesaplandı.

EMEKLİ MAAŞLARI GERİ ALINIYOR

Sahte sigortalılık nedeniyle emekli olan kişilerin maaşları kesilirken, bugüne kadar yapılan tüm ödemelerin faiziyle birlikte geri talep edileceği bildirildi. Ayrıca bu süreçte kullanılan sağlık hizmetlerinin bedelinin de kişiden tahsil edileceği ifade edildi.

SGK, hem sahte sigortalı gösterilen kişiler hem de bu sistemi kuran iş yerleri hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

“Hatır sigortası” olarak bilinen uygulamaların ciddi sonuçlar doğurduğu vurgulanırken, sigortalılığın geçerli sayılması için fiili çalışmanın zorunlu olduğu hatırlatıldı.