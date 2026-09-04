SGK'dan bağımsız ikinci emeklilik hakkı! : Erken yaşta ikinci emekli maaşı nasıl bağlanır?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), düzenli katkı payı yatıranlara sunduğu 56 yaş ve 10 yıl (yaklaşık 3.600 gün) kalma koşuluyla ikinci bir emeklilik güvencesi sağlıyor. Şartları sağlayan katılımcılar, fonlarda nemalanan birikimlerini ve devlet katkılarını toplu para veya düzenli maaş formatında çekebiliyor.

SGK YAŞINI BEKLEMEDEN BES EMEKLİLİĞİ ALINABİLİYOR

Türkiye'de sigorta giriş tarihine göre kadınlarda 58-60, erkeklerde 60-65 yaş bandına kadar uzanan SGK emeklilik baremleri karşısında BES, daha esnek bir takvim sunuyor:

Temel Kriter: Sistemde kesintisiz veya prim ödeyerek en az 10 yılı (3.600 gün) tamamlamak ve 56 yaşını doldurmak emeklilik hakkı için yeterli sayılıyor.

Erken Çıkış Avantajı: 2008 sonrası işe giren ve SGK'da 7 bin 200 prim günü ile 61-65 yaş sınırına takılan bir çalışan, BES şartlarını sağladığında SGK aylığından yıllar önce ek birikimini maaş olarak bağlatabiliyor.

Mevcut Emeklilere Açık: Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin SGK'ya ödedikleri primler ikinci bir emekli maaşına dönüşmezken; BES'e yatırılan tutarlar doğrudan müstakil bir ikinci emeklilik fonuna dönüşüyor.

YÜZDE 30 DEVLET KATKISI VE YENİ DÖNEM: TAMAMLAYICI EMEKLİLİK (TES)

Katılımcının kendi bütçesine göre belirlediği katkı payları, fon dağılımı ve devlet katkısıyla birlikte katlanıyor. Bireysel tasarrufların yanı sıra Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamında çalışan ücretlerinden yapılan en az yüzde 3'lük kesintiler portföyü büyütüyor.

Gündemdeki Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) düzenlemesiyle ise modele "işveren payı"nın da eklenmesi öngörülüyor. Böylece birikim havuzu çalışan, devlet ve işveren üçgeninde büyütülerek emeklilik döneminde SGK maaşını aratmayacak bir ikinci gelir modeli kurulması hedefleniyor.

TOPLU PARA MI, DÜZENLİ MAAŞ MI?

56 yaş ve 10 yıl şartını doldurarak emekliliğe hak kazanan katılımcılara esnek ödeme alternatifleri tanınıyor:

Toplu Ödeme: Hesapta biriken anapara, getiri ve devlet katkısının tamamı tek seferde nakit olarak çekilebiliyor.

Yıllık Gelir Sigortası (Düzenli Maaş): Birikim belirli bir ödeme planına bağlanarak 5, 10, 15 yıl boyunca ya da ömür boyu düzenli aylık şeklinde tahsil edilebiliyor.