SGK’dan çalışanlara kritik uyarı! Bu hatayı yapanın maaşı eksik yatacak

Eğer iş kazası ya da hastalık üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, SGK’nın sigortalıya yaptığı ödemeleri kusurlu kişiden veya onun işvereninden talep edebileceği aktarıldı. Karakaş, kurumun bu durumda “zararın yarısını” rücu edebileceğini kaydetti.