SGK’dan çalışanlara kritik uyarı! Bu hatayı yapanın maaşı eksik yatacak
SGK, iş kazası ya da hastalık nedeniyle rapor alan çalışanlara çok önemli bir uyarıda bulundu. Doktorun talimatlarına uymayan sigortalıların ödenekleri kesilebilir, hatta tamamen kaybolabilir.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hastalık ya da iş kazası nedeniyle istirahat raporu alan çalışanlara önemli bir hatırlatma yaptı.
SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında, çalışanların geçici iş göremezlik ödeneğini eksik almamak için dikkat etmesi gereken kuralları detaylı biçimde açıkladı.
Karakaş yazısında, “Çalışanlar iş kazası geçirip yatağa düştüğünde veya hastalıkla boğuşurken, devletin eli uzanır ve SGK devreye girer” ifadelerini kullandı. Ancak bu desteğin belirli şartlara bağlı olduğunu belirterek, “Doktorunuzun söylediklerini harfiyen uygulayacaksınız! Aksi takdirde, o para cebinize tam olarak girmeyebilir” uyarısında bulundu.
Karakaş’a göre, tedavi sürecinde doktorun tavsiyelerine uymayan sigortalılar ciddi kayıplarla karşılaşabiliyor.
SGK mevzuatına göre, tedavi sürecinde ihmalkâr davranan çalışanların geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri, uzayan tedavi süresi ve artan iş göremezlik oranı dikkate alınarak dörtte bir oranına kadar azaltılabiliyor.
Uzman, “SGK, ihmalkârlığı affetmiyor ve size verilecek ödenekleri azaltacağı gibi tamamen kesmesi de söz konusu oluyor” ifadeleriyle durumu özetledi.
AĞIR KUSUR TESPİTİNE ÜÇTE BİR KESİNTİ
İsa Karakaş’ın açıklamalarına göre, mahkeme veya SGK denetimleri sonucu ağır kusuru tespit edilen çalışanların ödeneklerinde üçte bir oranında kesinti yapılabiliyor. Eğer kusur oranı belgelerde belirtilmemişse, SGK bu durumda yüzde 5 oranında eksiltme uyguluyor.
Ağır kusur kapsamında, iş güvenliği kurallarını ihlal etmek, tehlikeli hareketlerde bulunmak ve yetkililerin uyarılarını dikkate almamak gibi davranışlar yer alıyor.
TEDAVİYİ REDDEDENE YARIM ÖDEME
SGK uzmanı, kurumun bu konuda oldukça katı olduğunu belirterek, “SGK’nın yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, yarısı tutarında ödeme yapılmaktadır.” dedi.
Ayrıca, tedavi süreci tamamlanmadan işe dönen veya “çalışabilir raporu” almadan görevine başlayan çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği ödenmiyor. Daha önce yapılmış ödemeler ise tespit edilmesi durumunda geri alınıyor.
İŞVERENLER VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER DE SORUMLU OLABİLİR
Karakaş’ın yazısında dikkat çeken bir diğer nokta ise işverenlerin sorumluluğu oldu. “İş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kastı sonucunda meydana gelmişse işveren SGK’ya karşı sorumlu hâle gelir” diyen Karakaş, iş güvenliği önlemlerini almayan işverenlerin SGK’ya yapılan ödemelerden sorumlu tutulabileceğini ifade etti.
Ancak kaçınılmazlık ilkesine göre, tüm önlemler alınmış olmasına rağmen yaşanan kazalarda işverenin sorumlu tutulmadığı belirtildi.
Eğer iş kazası ya da hastalık üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, SGK’nın sigortalıya yaptığı ödemeleri kusurlu kişiden veya onun işvereninden talep edebileceği aktarıldı. Karakaş, kurumun bu durumda “zararın yarısını” rücu edebileceğini kaydetti.