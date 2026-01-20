SGK’dan erken emeklilik müjdesi! İşte kapsama alınan yeni meslekler

2.Minimum Süre: Yıpranma payının emeklilik yaşından düşülebilmesi için, riskli işlerde en az 3600 gün (10 yıl) çalışmış olma şartı aranıyor. Bu süre yeraltı madencileri için 1800 gün (5 yıl) olarak uygulanıyor. Süre tamamlanmazsa sadece prim günü artıyor, yaş geri çekilmiyor.

3.Kod Bildirimi: İşverenin SGK bildirimini doğru "Meslek Kodu" ile yapması büyük önem taşıyor. Madende çalışan bir işçi, işveren tarafından "Düz İşçi" koduyla bildirilirse yıpranma payından faydalanamıyor.