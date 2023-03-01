SGK'dan EYT başvurularına ilişkin uyarı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu kanun henüz Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.