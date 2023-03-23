SGK'dan genelge: EYT'de merak edilen sorulara örneklerle yanıt

Bu sigortalının 3 Mart 2023 tarihinden sonra talepte bulunması halinde yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları, ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olması ve son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla Bağ-Kur kapsamında hizmeti bulunması nedeniyle sigortalıya 20 tam yıl şartı ile aylık bağlanabilecek.