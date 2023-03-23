SGK'dan genelge: EYT'de merak edilen sorulara örneklerle yanıt

EYT'nin yasalaşmasıyla SGK'ya emeklilik başvuruları yapılıyor. SGK, yayımladığı yeni bir genelgeyle bazı sorulara örneklerle yanıt verdi. Hem SGK hem Bağ-Kur kapsamında çalışanların durumu, askerlik borçlanması, tarım işçileri gibi konularda merak edilenler yanıt buldu.

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SGK'dan genelge: EYT'de merak edilen sorulara örneklerle yanıt - Resim: 1 1 10

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşması sonrasında çok yasıda kişi emeklilik için başvuru yapmaya devam ediyor.

Başvurularını bu ay içinde yapanlar ilk aylıklarını gelecek aydan itibaren alabilecek.

SGK'dan genelge: EYT'de merak edilen sorulara örneklerle yanıt - Resim: 2 2 10

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayımladığı son genelgeyle örnekler vererek merak edilenleri yanıtladı.

SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalıanlar, askerlik borçlanması yapan memurler, tarim işçilerinin durumlarına ilişkin merak edilenlerin durumu netleşti.

SGK'dan genelge: EYT'de merak edilen sorulara örneklerle yanıt - Resim: 3 3 10

SSK VE BAĞ-KUR KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR

Sigortalılık başlangıç tarihi 8 Haziran 1998 olan kadın sigortalının doğum tarihi 30 Temmuz 1980. Sigortalının 8 Haziran 1998-25 Haziran 1998 tarihleri arasında SSK'dan 47 gün; 1 Temmuz 2002- 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Bağ-Kur kapsamında 7410 gün olmak üzere toplam 7457 prim ödeme gün sayısı bulunuyor.

SGK'dan genelge: EYT'de merak edilen sorulara örneklerle yanıt - Resim: 4 4 10

Bu sigortalının 3 Mart 2023 tarihinden sonra talepte bulunması halinde yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları, ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olması ve son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla Bağ-Kur kapsamında hizmeti bulunması nedeniyle sigortalıya 20 tam yıl şartı ile aylık bağlanabilecek.