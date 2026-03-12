SGK'dan sahte sigorta denetimi: 650 bin emeklilik iptal edildi

DENETİMLERİN ODAĞINDA TABELA ŞİRKETLERİ VE ŞÜPHELİ GİRİŞLER VAR

Yürütülen denetimler; fiili olarak hiçbir işte çalışmadığı halde adına sigorta primi yatırılan şahıslara, paravan olarak kurulan tabela şirketlerine ve şüphe uyandıran kısa süreli sigorta girişlerine odaklanıyor. Sistem, bu tür usulsüzlükleri tespit ederek ilgili kayıtları inceleme altına alıyor.