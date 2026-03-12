SGK'dan sahte sigorta denetimi: 650 bin emeklilik iptal edildi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapay zeka destekli dijital denetimlerle sahte sigortalılık ve hatır sigortası vakalarını saptayarak son beş yılda yaklaşık 650 bin kişinin emekliliğini iptal etti.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye genelinde sahte sigorta ve hatır sigortası iddialarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.
Kurum, gerçeğe aykırı sigorta bildirimlerini saptamak amacıyla yapay zeka destekli yeni bir dijital veri analiz sistemi kullanıyor.
Yapılan bu incelemeler sonucunda, son beş yıl içerisinde usulsüz yollarla emeklilik hakkı kazandığı tespit edilen yaklaşık 650 bin kişinin emeklilik işlemleri iptal edildi.
DENETİMLERİN ODAĞINDA TABELA ŞİRKETLERİ VE ŞÜPHELİ GİRİŞLER VAR
Yürütülen denetimler; fiili olarak hiçbir işte çalışmadığı halde adına sigorta primi yatırılan şahıslara, paravan olarak kurulan tabela şirketlerine ve şüphe uyandıran kısa süreli sigorta girişlerine odaklanıyor. Sistem, bu tür usulsüzlükleri tespit ederek ilgili kayıtları inceleme altına alıyor.
E-DEVLET HİZMET DÖKÜMÜNDEKİ KODLARA DİKKAT
Süreçten etkilenip etkilenmediğini öğrenmek isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. SGK sistemindeki belirli harf kodları, sigortalılık durumu hakkında kritik bilgiler taşıyor.
Hizmet dökümünde yer alan “K” kodu iş yerinin inceleme altında olduğunu, “Ş” kodu işlemlerde usulsüzlük şüphesi bulunduğunu, “S” kodu ise sahte sigortalılığın kesinleştiğini ifade ediyor.
Bir kişinin kaydında “S” kodunun yer alması durumunda, ilgili prim kayıtları sistemden tamamen siliniyor ve bu primlere dayanılarak elde edilen emeklilik hakkı geçersiz sayılıyor.
Yapılan tespitler sonucunda sahte sigortalı olduğu anlaşılan kişilere yalnızca emeklilik iptali işlemi uygulanmıyor. SGK, iptal tarihine kadar ödenmiş olan emekli maaşlarını ve karşılanan sağlık hizmeti bedellerini yasal faiziyle beraber kişilerden geri talep ediyor. Bu yaptırım, vatandaşlar için ciddi maddi yükümlülükler doğurabiliyor.
Yetkililer, sahte sigorta girişimlerinin saptanması durumunda ilgililer hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla hukuki sürecin başlatılabileceğini vurguluyor.
Talep edilen tutarların geri ödenmemesi halinde ise icra ve haciz işlemlerinin devreye girebileceği belirtiliyor.
SGK yetkilileri, mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşların sigorta dökümlerini yakından takip etmelerini ve şüpheli bir durum gördüklerinde kuruma müracaat etmelerini öneriyor.