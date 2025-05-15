SGK'den kayıt dışı istihdama rekor ceza: 2 milyar 36 milyon lira!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürütülen denetimlerle 2024 yılında 124 bin 982 iş yerinin denetlendiğini, bu yılın ilk 4 ayında ise 29 bin 463 iş yerinin kontrollerden geçtiğini belirtti.

Yapılan bu denetimlerde, kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen iş yerlerine toplamda 2 milyar 36 milyon 732 bin 167 lira idari para cezası kesildi. Kaya, "Kayıt dışı çalışmak, hem işçinin hak kaybına neden oluyor hem de devletin vergi gelirlerini olumsuz etkiliyor. Bu sebeple, denetimleri her geçen gün daha da sıkılaştırıyoruz." dedi.

BU YILIN SLOGANI: KAYITLI ÇALIŞ, GÜVENLİ YAŞA

Kaya, her yıl 16 Mayıs'ı içine alan haftanın Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlandığını anımsatarak, bu yılki sloganın "Kayıtlı çalış, güvenli yaşa" olduğunu açıkladı. Kayıtlı çalışmanın, kişilerin gelecekte sağlık ve sosyal güvenlik haklarını güvence altına almak adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaya, "İnsanların kayıt dışında kalmaları, sağlık ve emeklilik haklarından mahrum kalmalarına neden oluyor. Kayıtlı çalışma, güvenli bir geleceğin anahtarıdır." ifadelerini kullandı.

DENETİM STRATEJİLERİ GÜÇLENDİRİLDİ

SGK Başkanı Kaya, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların beş ana strateji altında toplandığını belirtti. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı kurumlar arası bilgi ve veri paylaşımıyla çapraz kontrol sistemi oldu. Kaya, "Bankalar dahil olmak üzere tüm kamu kurumlarından gelen mesleki bilgiler, SGK veri tabanında kontrol ediliyor. Bu sayede sigortasız çalışanlar, herhangi bir denetime gerek kalmadan tespit edilebiliyor." dedi.

Denetim elemanı sayısının artırıldığını vurgulayan Kaya, şu an 3 bin müfettiş ve denetmenin sahada görev yaptığını açıkladı. Özellikle risk analizine dayalı denetimler sayesinde en riskli sektörler ve iş yerleri belirlenerek daha etkin kontrol sağlandığı ifade edildi.

15 FARKLI PRİM TEŞVİKİ UYGULANIYOR

SGK, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında işverenleri teşvik edici adımlar da atıyor. Kaya, sigortasız işçi çalıştırmayan işverenlerin prim teşviklerinden yararlandığını, bu teşviklerin toplamda 15 farklı kategori altında uygulandığını belirtti. Genç ve kadın istihdam teşviki, engelli istihdam teşviki ve kültür yatırım teşviki bunlar arasında yer alıyor.

Ayrıca, prim teşviklerinden yararlanabilmek için kayıt dışı işçi çalıştırmamanın önemine dikkat çeken Kaya, "Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler, teşviklerden belirli sürelerle mahrum kalıyor." diye konuştu.

SGK, teknolojiyi de yakından takip ederek hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Kaya, "Birçok hizmeti e-Devlet üzerinden sunuyoruz. Halihazırda 180'e yakın işlem, e-Devlet platformunda erişime açık durumda ve 2024 yılında 2 milyar üzerinde hizmet kullanımı gerçekleşti." dedi.

Kaya, Avrupa'nın en büyük veri merkezlerinden birine sahip olduklarını ve yapay zeka teknolojisiyle kayıt dışı istihdamın daha etkin tespit edileceğini de sözlerine ekledi.