Enerji Piyasası Denetleme Kurulu, Shell Petrol firması hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma neticesinde gerek görülmesi durumunda ceza verileceğini duyurdu

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) tarafından açıklama yapıldı.



Açıklamada şunlar denildi:



"Kurumumuz tarafından; 17.09.2019 tarihinde Shell Petrol A.Ş'nin herhangi bir arz sıkıntısı yaşanmamasına rağmen, bayilerinin istediği akaryakıtı vermediği ya da çok sınırlı miktarda verdiği gelen şikayetler doğrultusunda tespit edilmiştir.



İsmi ne olursa olsun, hiçbir dağıtım şirketinin serbest piyasa koşullarında belirlenen akaryakıt fiyatları üzerinden manipülasyon yapmasına ve tüketiciyi mağdur etmesine izin verilmeyeceği bilinmelidir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu piyasa faaliyetlerini bozacak bu tip girişimlerle ilgili gerekli adımları atmakta tereddüt göstermeyecektir.



Shell Dağıtım şirketi ile ilgili soruşturma süreci başlatılmış olup gerek görülmesi halinde cezai işlem uygulanacaktır.



Bütün dağıtım şirketlerimizin üzerine düşen sorumluluğu bihakkın yerine getirmesine rağmen tek bir şirketten kaynaklanan bu olayın tekrarlanmaması, akaryakıt piyasamızın sağlıklı işleyişi açısından büyük önem taşımaktadır."



ulusal.com.tr