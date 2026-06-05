Sıfır Atık Forumu 2026 İstanbul'da: Turizm altyapısına 12,3 milyar lira kaynak sağlandı

Kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun azaltılması ve doğal varlıkların korunmasını temel alan uluslararası nitelikteki Sıfır Atık Forumu çalışmalarına başladı.

Çevre sorunlarının küresel ölçekte giderek büyüdüğü ve iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha ağır hissedildiği bir dönemde, uluslararası ilginin yoğun olduğu forumun açılışını Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan yaptı. Sürdürülebilir bir gelecek için en önemli araçlardan biri olarak öne çıkan sıfır atık politikalarının masaya yatırıldığı açılış programına devletin zirvesi geniş bir katılımla eşlik etti. Törende; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak hazır bulundu.

TURİZM BÖLGELERİNE MİLYARLIK ALTYAPI DESTEĞİ

Açılış töreninin ardından, organizasyon kapsamında "Güven, Adalet ve Geçiş Sürecinin İnsani Yönleri" konulu bir panel düzenlendi. Panelde katılımcılara hitap eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çevre krizleriyle mücadelede sıfır atık yaklaşımının bir seçenek olmaktan çıkarak zorunluluk haline geldiğini vurguladı ve çevrenin korunması için ortak irade çağrısı yaptı. Turizm bölgelerindeki çevre düzenlemelerine ve altyapı yatırımlarına verilen destekleri detaylandıran Bakan Ersoy, son sekiz yıllık süreçte bu alanda yaklaşık 12,3 milyar liralık kaynak aktarıldığını bildirdi.

Turizm bölgelerinde atık su arıtma tesislerinden içme suyu şebekesi yatırımlarına kadar uzanan geniş bir yelpazedeki projeler desteklenmeye devam ediyor. İhtiyaç duyulan bazı altyapı yatırımları ise doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üstlenilerek hayata geçirildi. Serik, Bodrum ve Kemer ilçelerinde inşası tamamlanan atıksu arıtma projeleri bu yatırımlara örnek olarak gösteriliyor. Doğrudan bakanlık eliyle tamamlanan bu tesislerin, bölgenin doğal yapısının korunmasına ve turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağladığı ifade ediliyor.

TÜRKİYE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Kıyı şeritlerinin korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi noktasında Mavi Bayrak Programı önemli bir misyon taşıyor. Türkiye'nin temiz deniz ve plajları simgeleyen bu program kapsamında elde ettiği uluslararası başarıya dikkat çeken Bakan Ersoy, "Bugün Türkiye 580 mavi bayraklı plajıyla bu alanda dünyanın üçüncü büyük ülkesidir." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın uzun yıllardır çevre sorunlarıyla yüzleştiğini hatırlatarak, devletler düzeyinde verilen sözlere ve alınan kararlara rağmen uygulamada ortak bir iradenin henüz kurulamadığını dile getirdi. Günümüzde karşı karşıya kalınan çevresel krizlerin büyüklüğünün ve yaygınlığının, birlikte hareket etme noktasında yeterli mesafe alınamadığını ortaya koyduğunu belirten Ersoy, "Küresel ölçekte hâlihazırda maalesef çok geç kalınmış durumda. Bunun bedelini de hepimiz en ağır şekilde ödüyoruz." dedi.

Son dönemde artış gösteren doğal afetlere değinen Ersoy; yangınlardan sellere, kuraklıktan kıtlıklara kadar peş peşe yaşanan gelişmelerin insanlığın içinde bulunduğu tabloyu net bir biçimde gösterdiğini ifade etti. Bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan, herkesi sıfır atık anlayışını merkeze almaya ve süreçte sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

EKONOMİYE VE DOĞAYA ÇİFTE KATKI

Sıfır atık uygulamalarının sadece çevreyi korumakla kalmayıp aynı zamanda ekonomiye de önemli ölçüde destek sağladığı bilgisi paylaşıldı. Atıkların geri kazanılması ve organik atıkların değerlendirilmesi süreçlerinin iklim kriziyle mücadelede kilit rol oynadığını belirten Ersoy, doğal kaynakların korunmasına yönelik bu adımların su ve enerji tüketiminde de ciddi tasarruf sağladığına dikkat çekti. Sıfır atık hareketinin başarıya ulaşması için gereken adımlar ise tüketimin azaltılması, geri dönüşümün yaygınlaştırılması ve yeniden kullanım kültürünün güçlendirilmesi olarak sıralandı.

"İNSANLIĞIN ORTAK GELECEĞİ İKİNCİ PLANDA DEĞİL"

Uluslararası alanda üstlenilen sorumlulukları yerine getirme noktasında yoğun bir çaba sarf edildiğini belirten Ersoy, Türkiye'nin bugüne kadar ortaya koyduğu gayretlerin hedeflerine ulaştığını aktardı. Sıfır atık çalışmalarında elde edilen sonuçlar, Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar ve verdiği taahhütler doğrultusunda hareket ettiğinin önemli bir göstergesi olarak sunuldu.

Türkiye'nin küresel vizyonuna da değinen Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Dünya Beşten Büyüktür" ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" yaklaşımlarının ülkenin küresel politikalarına yön verdiğini kaydetti. Bu çerçevede, Türkiye'nin kendi çıkarlarını korurken insanlığın ortak geleceğini hiçbir zaman ikinci plana atmadığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk imzayı atarak uluslararası boyuta taşıdığı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı, küresel çapta çevre bilinci etrafında şekillenen güçlü bir iradeye dönüştü. Sürecin ulaştığı noktayı değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sıfır Atık Projesi'nin bugüne kadar uluslararası kuruluşlar tarafından toplam yedi ödülle tescillendiğini bildirdi.

EKONOMİYE 365 MİLYAR LİRALIK DEV KATKI

Sıfır Atık Hareketi çerçevesinde yürütülen çalışmaların somut çıktıları kamuoyuyla paylaşıldı. Bakan Ersoy, 2025 yılı sonu itibarıyla 90 milyon ton atığın geri kazandırıldığını ve bu sayede ülke ekonomisine 365 milyar liralık doğrudan katkı sağlandığını duyurdu. Geri dönüşüm faaliyetleriyle birlikte elektrik, su ve petrol tüketiminde büyük tasarruf elde edildiği; depolama alanlarından yer kazanıldığı, çok sayıda ağacın kesilmekten kurtarıldığı ve sera gazı salımının ciddi oranda engellendiği vurgulandı. Türkiye'nin atık yönetimi konusunda örnek sonuçlar ortaya koyduğunu belirten Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ekibine şu sözlerle seslendi:“Sayın Bakanımız Murat Kurum, çalışma arkadaşları ve paydaşları ile birlikte ülkemize adeta kendisiyle yarışan öncü bir konuma taşımıştır. Kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum.”

TURİZMDE DÜNYADA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sürdürülebilirlik kavramını turizm politikalarının merkezine yerleştirdiklerini aktaran Ersoy, bu alanda atılan adımların uluslararası arenada bir ilk olma özelliği taşıdığını ifade etti. Atılan kurumsal adımları açıklayan Ersoy, "Dünyada bir ilki gerçekleştirerek 2022 yılında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile iş birliği içinde 'Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programımızı hazırladık ve uygulamaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında tesisler için üç aşamalı bir sertifikasyon sistemi uygulanıyor. Mevcut verilere göre en üst seviye olan üçüncü aşama GSTC sertifikasına sahip tesis sayısının 2 bini aştığı belirtildi. Sektörün geleceğine yönelik planlamaları da paylaşan Ersoy, 2030 yılına kadar Türkiye'deki tüm turizm tesislerinin uluslararası standartlarla tam uyumlu hale getirileceğini açıkladı. Sürecin devamında yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik yeni bir sürdürülebilirlik çerçevesi üzerinde çalışıldığı, karbon ayak izi hesaplama gibi uygulamalarla sektörün çevresel performansının daha da güçlendirileceği kaydedildi.

SEÇENEK DEĞİL ZARURET

Sıfır atık anlayışının yalnızca çevresel bir konu olmadığını belirten Ersoy, bu durumun küresel ölçekte ekonomik ve insani sonuçlar doğuran temel bir gereklilik halini aldığını savundu. Kaynakların geri kazanılması, israfın önüne geçilmesi ve döngüsel ekonomi modelinin toplumun tüm katmanlarında yaygınlaştırılması gerektiğine işaret eden Ersoy, "Yani Sıfır Atık hareketi dünya için bugün bir seçenek değil bir zarurettir." dedi.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına daha güçlü adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Ersoy, başta Sıfır Atık Vakfı olmak üzere sürece destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek küresel çapta ortak hareket etme çağrısında bulundu.