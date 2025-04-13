Sıfır faizli kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor?

Nakit ihtiyacı olan vatandaşların merakla takip ettiği faizsiz kredi kampanyaları Nisan 2025 itibarıyla güncellendi. Bazı bankalar, yeni müşterilere özel olarak 6 ay vadeyle 75 bin liraya kadar 0 faizli kredi imkanı sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Sıfır faizli kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 1

Bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları her ay güncellenirken, Nisan 2025 itibarıyla dikkat çeken gelişmeler yaşandı. 

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Sıfır faizli kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 2

NTV'ye göre, özellikle yeni müşteri kazanımına yönelik faizsiz kredi kampanyalarında limit 75 bin liraya kadar yükseltildi. Bu rakam, geçtiğimiz aylarda 20-30 bin TL bandında seyrederken, bazı bankalarda ciddi artışlar gözlendi.

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Sıfır faizli kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 3

Faizsiz kredi kampanyaları çoğunlukla bankalara yeni kayıt yaptıran müşteriler için geçerli. Bazı bankalar mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden hesap açan kullanıcılara, ilk kullanımlarında 0 faizli kredi imkanı sağlıyor.

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Sıfır faizli kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 4

Kampanyaların süresi ve şartları ise bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle başvuru öncesinde güncel bilgilere dikkat edilmesi gerekiyor.

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Sıfır faizli kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 5

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

2025 Nisan ayı itibarıyla bazı bankaların sunduğu faizsiz kredi limitleri şöyle:

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Sıfır faizli kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 6

ON Dijital: 35 bin TL

6 ay vadeli 35.000 TL'ye varan kredi

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Sıfır faizli kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 7

QNB: 55 bin TL

30 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

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Sıfır faizli kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 8

Akbank: 55 bin TL

30 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

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Sıfır faizli kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 9

Garanti BBVA: 75 bin TL

50 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

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Sıfır faizli kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 10

İş Bankası: 55 bin TL

25 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
30 bin TL Ek Hesap (1 ay vadeli)

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Sıfır faizli kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 11

TEB: 75 bin TL

50 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

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Sıfır faizli kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 12

Yapı Kredi: 50 bin TL

25 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

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Sıfır faizli kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 13

Enpara: 50 bin TL

50 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)

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Sıfır faizli kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 14

Denizbank: 45 bin TL

20 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

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