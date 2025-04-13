Sıfır faizli kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor?
Nakit ihtiyacı olan vatandaşların merakla takip ettiği faizsiz kredi kampanyaları Nisan 2025 itibarıyla güncellendi. Bazı bankalar, yeni müşterilere özel olarak 6 ay vadeyle 75 bin liraya kadar 0 faizli kredi imkanı sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte detaylar...
Bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları her ay güncellenirken, Nisan 2025 itibarıyla dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
NTV'ye göre, özellikle yeni müşteri kazanımına yönelik faizsiz kredi kampanyalarında limit 75 bin liraya kadar yükseltildi. Bu rakam, geçtiğimiz aylarda 20-30 bin TL bandında seyrederken, bazı bankalarda ciddi artışlar gözlendi.
Faizsiz kredi kampanyaları çoğunlukla bankalara yeni kayıt yaptıran müşteriler için geçerli. Bazı bankalar mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden hesap açan kullanıcılara, ilk kullanımlarında 0 faizli kredi imkanı sağlıyor.
Kampanyaların süresi ve şartları ise bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle başvuru öncesinde güncel bilgilere dikkat edilmesi gerekiyor.
HANGİ BANKA NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?
2025 Nisan ayı itibarıyla bazı bankaların sunduğu faizsiz kredi limitleri şöyle:
ON Dijital: 35 bin TL
6 ay vadeli 35.000 TL'ye varan kredi
QNB: 55 bin TL
30 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
Akbank: 55 bin TL
30 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
Garanti BBVA: 75 bin TL
50 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
İş Bankası: 55 bin TL
25 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
30 bin TL Ek Hesap (1 ay vadeli)
TEB: 75 bin TL
50 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
Yapı Kredi: 50 bin TL
25 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
Enpara: 50 bin TL
50 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)
Denizbank: 45 bin TL
20 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)