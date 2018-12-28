2018 yılında ay çiçeği ithalatına 831 milyon dolar ödeyen Türkiye 2019'un ilk 6 ayı için sıfır gümrükle 300 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu ithal etme kararı aldı...

Türkiye'nin ayçiçeği ambarı Trakya'da tarım topraklarını kirletici sanayi ve kömürlü termik santraller için gözden çıkaran Türkiye 2018 yılında 831 milyon dolarlık ayçiçeği ithal etti. 26 Aralık'ta çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararı ile de Temmuz 2019'a kadar 300 bin tonluk sıfır gümrüklü ayçiçeği tohumu ithal edilmesi kararlaştırıldı. Sıfır gümrükle ithalata izin verilmesinin yerli üretime zarar vereceğine dikkat çeken Ziraat Mühendisleri Odası, "Yetkilileri bir kez daha ithalatın kolaycılığına kaçmak yerine, üretimi destekleyecek önlemlerin alınması konusunda adımlar atmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.Bakanlar Kurulu, 5 Haziran'da Resmi Gazete'de yayınlanan kararıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatındaki gümrük vergisi oranını yüzde 27'den yüzde 13'e düşürmüştü. 26 Aralık'ta yayınlanan yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile de ay çiçeği üretimini olumsuz etkileyecek bir düzenlemeye imza atıldı. Buna göre Türkiye 30 Haziran 2019 tarihine kadar sıfır gümrük vergisi ile 300 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu ithal edecek.Sıfır gümrükle ithalata izin verilmesinin, son yıllarda önemli artış göstererek, 2017 yılında 2 milyon ton civarına ulaşmış olan ayçiçeği üretimini olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat çeken Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), söz konusu ithalatın yerli üretime ve üreticiye de zarar vereceği uyarısında bulundu.2017 yılında 610 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatının gerçekleştirildiğine dikkat çeken ZMO'nun konuyla şilgili açıklamasında, 2018 yılının Ocak-Ekim döneminde ise bu miktarın 553 bin ton olduğu kaydedildi. Ayçiçeği tohumu ithalatının yüzde 90’ından fazlasının Bulgaristan, Moldova ve Romanya’dan gerçekleştirildiği belirtilen ZMO açıklamasında, şu bilgilere yer verildi:"Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatı için 2017 yılında 307 milyon dolar ödenirken, 2018 yılının Ocak-Ekim döneminde 224 milyon dolar ödendi. Ülkemiz yağlık ayçiçeği ithalatı yanında, ayçiçeğini küspe ve tohum formlarında da ithal ediyor. Bu kapsamda yapılan ithalat için 2017 yılında 1.2 milyon dolar, 2018 yılının Ocak-Ekim döneminde de 831 milyon dolar ödendi.Yağlık ayçiçeği miktarı ile olan farklılık, gümrük vergisi sıfıra indirilen 1206.00.91.0019 GTİP numaralı kabuksuz; gri beyaz çizgili kabuklu grubundaki diğer ayçiçekleri ile 1206.00.99.0019 GTİP numaralı çerezlik olanlar dışındaki diğerleri olmasından kaynaklanmaktadır. Yetkilileri bir kez daha ithalatın kolaycılığına kaçmak yerine, üretimi destekleyecek önlemlerin alınması konusunda adımlar atmaya davet ediyoruz."