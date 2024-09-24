Sigara dev zam: 175 TL oldu!

2024 yılında sigara fiyatları bir kez daha artarken, tiryakilere kötü haber verildi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun sarmalık tütün ürünlerine zam yapıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu. İşte JTI'nin 2024 yılına ait güncellenen sigara fiyatları.

Sarmalık Tütünde Fiyatlar 175 TL Oldu

Daha önce Marlboro Roll 50 gram sarmalık tütün 105 TL'den satılıyordu. Şimdi ise Camel Yellow 100 gram sarmalık kıyılmış tütün fiyatı zamlanarak 175 TL'ye çıktı. TBYD Başkanı Erol Dündar, Camel tütüne yapılan zammın bugünden itibaren geçerli olduğunu açıkladı.

2024 JTI Sigara Fiyat Listesi

Camel Slender: 68 TL

Camel Deep Blue: 69 TL

Camel Black & White: 70 TL

Camel Yellow & Brown: 73 TL

Camel Yellow 100 (Gram): 175 TL

LD Slims Sigara: 68 TL

LD Sigara: 68 TL

Winston Dark Blue & Deep Blue: 71 TL

Winston Slender: 68 TL

Winston Slender Blue: 69 TL

Winston Sigara: 71 TL

Winston Slims: 80 TL

Winston Xsence: 82 TL

Winston Blue: 71 TL