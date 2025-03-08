Sigara fiyatlarına bir zam daha: En ucuz sigara 75 TL’ye çıktı

Sigara fiyatlarına peş peşe gelen zamlar, vatandaşın cebini etkiliyor. Yeni zamla birlikte en ucuz sigara 75 TL’ye, en pahalı sigara ise 91 TL’ye yükseldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sigara fiyatlarına bir zam daha: En ucuz sigara 75 TL’ye çıktı
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Sigara fiyatları son dönemde hızla artmaya devam ediyor. 8 Mart itibarıyla BAT grubuna ait sigaralarda yapılan zam, fiyatları yeniden yukarıya çekti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın sosyal medya hesabından duyurduğu listeye göre, BAT grubunun en ucuz sigarasının fiyatı 75 TL’ye, en pahalı sigarasının fiyatı ise 91 TL’ye yükseldi.

Ortalama olarak BAT grubunda sigara fiyatlarının 8 TL arttığı bildirildi. Yeni fiyatlar, bugünden itibaren geçerli olmaya başladı. Sigara kullanıcıları, fiyatlardaki artışın cebini daha da zorlaştırdığını ifade ediyor.

HANGİ SİGARA MARKALARINA ZAM GELDİ?

Son yapılan zamla birlikte, Esse grubunun en ucuz sigarasının fiyatı 70 TL’ye, en pahalı sigarasının fiyatı ise 90 TL’ye çıktı. JTİ grubunda ise en ucuz sigara 75 TL’ye, en pahalı sigara ise 91 TL’ye yükseldi.

Bu artışlarla birlikte, ortalama sigara fiyatları da 80-85 TL bandında değişiyor.

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